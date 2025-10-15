Lezioni di Cinema con “Tre Volte Francesco”

Al via sabato 18 ottobre la nona edizione del progetto Lezioni di Cinema, che si presenta quest’anno con una rassegna di sei appuntamenti (cinque lezioni e un film) ed avrà come tema i “Personaggi” della storia o della letteratura, diventati famosi sul grande schermo

La prima Lezione, che si terrà alle ore 17.00 nell’Auditorium del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, via Roma 234, ha come titolo Tre Volte Francesco-

Relatori, la regista Liliana Cavani, in collegamento video da Roma, e, in presenza, il critico

cinematografico Fabio Canessa.

“Francesco è un pensatore straordinario, un uomo gigantesco e imprevedibile, dotato di una libertà assoluta, uno dei massimi intellettuali della nostra vicenda culturale, uno sempre avanti”, così la grande regista Liliana Cavani su un personaggio al quale ha dedicato ben tre delle sue opere: la prima miniserie nel 1966 per la Rai, con Lou Castel. La seconda nel 1989 con Mickey Rourke e il terzo nel 2014, ancora una miniserie, dopo l’elezione di papa Francesco.

Mentre in libreria escono ben due volumi sul santo (uno a cura di Aldo Cazzullo, uno a cura di Alessandro Barbero) e dal 2026 in Italia il 4 ottobre sarà festa nazionale, con Liliana Cavani e Fabio Canessa la lezione indagherà sul fascino di quest’uomo rivoluzionario.

Liliana Cavani, nata a Carpi nel 1933, è una delle registe più importanti del cinema italiano. Dopo gli studi in lettere e filosofia, si è formata al Centro Sperimentale di Cinematografia, iniziando la carriera con documentari per la RAI dedicati a temi storici e religiosi. Il suo cinema affronta spesso il rapporto tra potere, morale e libertà individuale. Ha ottenuto fama internazionale con Il portiere di notte (1974), film controverso sul rapporto tra vittima e carnefice, e ha diretto altre opere significative come Galileo (1968), Francesco (1989) e Ripley’s Game (2002). È considerata una voce autonoma e coraggiosa del cinema d’autore europeo.

Fabio Canessa, docente del Liceo Virgilio di Roma, critico cinematografico, collaboratore di spettacoli televisivi e teatrali, è stato consigliere del Ministero della Cultura e ha scritto su Pasolini e Anna Magnani.

Questa edizione delle Lezioni è organizzata in sinergia fra 50&Più Livorno, Centro Studi Commedia all’italiana, Erasmo Libri Editore e il Circolo del Cinema Kinoglaz, con il patrocinio della Provincia di Livorno, del Comune di Livorno e la compartecipazione di ConfCommercio Livorno e del Gruppo Agostini Livorno.

