Lezioni di Cinema: “L’eta’ d’oro della commedia italiana scollacciata”

Sabato 13 gennaio, alle ore 16.30, nell’Auditorium Museo Storia Naturale, la Lezione sarà su “Il Corpo di un periodo. L’eta’ d’oro della commedia italiana scollacciata” con Pier Dario Marzi, esperto di linguaggio del cinema

Riprendono, dopo la pausa delle festività natalizie e di fine anno le Lezioni di Cinema “La storia, le storie” organizzate in sinergia fra 50&Più Università di Livorno, Centro Studi Commedia all’italiana, Erasmo Libri Editore e il Circolo del Cinema Kinoglaz, che da anni promuovono la cultura del Cinema sul territorio locale.

Sabato 13 gennaio, alle ore 16.30, nell’Auditorium Museo Storia Naturale, la Lezione sarà su “Il Corpo di un periodo. L’eta’ d’oro della commedia italiana scollacciata” con Pier Dario Marzi, esperto di linguaggio del cinema.

La commedia all’italiana ha attraversato gli anni Sessanta come uno specchio deformante del periodo del boom economico. Il 68 e gli anni di piombo hanno bruscamente interrotto quella felice stagione del nostro cinema che, complice anche l’enorme rivoluzione dei costumi, ha imboccato la strada dei generi esasperandone temi e contenuti. Negli anni Settanta la commedia si è fatta più spinta e scollacciata entrando, attraverso il mitico buco della serratura, direttamente dentro le alcove degli italiani. Vizi e stravizi del nostro paese sono stati messi in evidenza e una turba di caratteristi e soubrette hanno popolato i sogni erotici degli italiani di quegli anni. Con leggerezza ripercorriamo quel periodo in cui il cinema ha saputo mantenersi vivo grazie alla verve e alla spregiudicatezza dei suoi protagonisti.

Pier Dario Marzi, docente di Storia e Filosofia presso il liceo Vallisneri di Lucca è esperto di linguaggio del cinema e in tale ambito è promotore e curatore di cineforum, di incontri sul cinema, è vice presidente del Cineforum Ezechiele 25,17 di Lucca, collabora alla rivista specializzata Cabiria e al periodico OreUndici, ha realizzato oltre cento cortometraggi in ambito didattico e documentari vincitori di premi in diversi concorsi (l’ultimo suo lavoro è L’allenatore errante, documentario sull’allenatore Ernst Erbstein) integrandoli con corsi di formazione sul linguaggio del cinema la cui didattica promuove nelle scuole da più di venti anni.

INFO: Associazione 50&Più Livorno Via Serristori 15 tel . 0586 881128 – 3420459699

mail: [email protected] . Livorno 50&Più – spazio50.org/livorno

Coordinamento: prof. Gianfranco Panariello (50&Più Università Livorno); Direzione artistica: prof. Massimo Ghirlanda (Centro Studi Commedia all’Italiana); Ufficio Stampa: Maurizio Mini.

Agli studenti partecipanti al ciclo d’incontri è previsto il rilascio di una certificazione per usufruire dell’eventuale credito scolastico

Condividi:

Riproduzione riservata ©