Lezioni di Cinema: “Nanni Moretti, fu vera gloria?”

di Giacomo Niccolini

A cinquant’anni dal suo esordio e dopo la sua partecipazione a Cannes con Il Sol dell’avvenire Nanni Moretti continua a far parlare di sé e a dividere pubblico e critica. Fustigatore implacabile del costume nazionale, o angusto, egocentrico moralista, troppo legato ai miti della sua gioventù? A discutere del regista di Ecce bombo, sabato 17 febbraio, alle ore 16.30 nell’Auditorium del Museo Storia Naturale del Mediterraneo di via Roma, in “NANNI MORETTI, FU VERA GLORIA?” sono Due critici contro: Oreste De Fornari e Roberto Lasagna, autore, quest’ultimo, di “Nanni Moretti. Il cinema come cura” (Mimesis, 2021).

Quella di domenica è la Sesta e ultima lezione di Lezioni di Cinema “La storia, le storie” organizzata, per il settimo anno da 50&Più Università di Livorno, Centro Studi Commedia all’italiana, Erasmo Libri Editore e il Circolo del Cinema Kinoglaz, che da anni promuovono la cultura del Cinema sul territorio locale.

Oreste De Fornari – Critico cinematografico, ha pubblicato libri su Sergio Leone, Francois Truffaut, Walt Disney, e sul Sorpasso di Dino Risi, oltre a Classici americani e a una storia dello sceneggiato televisivo (Teleromanza). Ha collaborato per molti anni con la RAI come autore e conduttore televisivo, di solito in coppia con Gloria De Antoni.

Roberto Lasagna – Saggista, psicologo e critico cinematografico, Roberto Lasagna ha pubblicato oltre trenta libri e contribuito allo studio dell’opera di Stanley Kubrick con tre saggi: I film di Stanley Kubrick (1997); Il mondo di Kubrick (2001);Cinema, estetica, filosofia (2015); Odissea nello spazio di Stanley Kubrick (2018).

Laureato in psicologia, in filosofia e in economia, ha scritto una storia del cinema della Disney, pubblicata in due edizioni, nel 2001 e nel 2011, e un saggio sui rapporti tra cinema e psicologia del lavoro Da Chaplin a Loach oltre a libri su Nanni Moretti, Robin Williams, Martin Scorsese, Steven Spielberg, Wim Wenders, Vincent Price, Al Pacino, Quentin Tarantino e Dario Argento. Dal 2019 condivide con Giorgio Simonelli la direzione artistica del Festival Adelio Ferrero – Cinema e Critica.

INFO: Associazione 50&Più Livorno Via Serristori 15 tel . 0586 881128 – 3420459699

mail: [email protected] . Livorno 50&Più – spazio50.org/livorno

Coordinamento: prof. Gianfranco Panariello (50&Più Università Livorno); Direzione artistica: prof. Massimo Ghirlanda (Centro Studi Commedia all’Italiana); Ufficio Stampa: Maurizio Mini.

Agli studenti partecipanti al ciclo di incontri è previsto il rilascio di una certificazione per usufruire dell’eventuale credito scolastico

