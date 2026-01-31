Lezioni di cinema, sabato “Fantozzi sulla pagina, sullo schermo e dietro le quinte”

Sabato 7 febbraio, alle ore 17.00, presso l’auditorio del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo la Lezione avrà come tema FANTOZZI sulla pagina, sullo schermo e dietro le quinte

Quinta e ultima lezione del progetto Lezioni di Cinema “I Personaggi della storia o della letteratura”, progetto giunto alla sua nona edizione, a cura di 50&Più Università di Livorno, del Centro Studi Commedia all’italiana, del Circolo KInoglaz, di FiPiLi Horror Festival, e di Erasmo Libri.

“Fantozzi siamo tutti noi” diceva Villaggio. Questa straordinaria maschera tragicomica è tra le più famose del nostro cinema, il perdente dagli improbabili congiuntivi, l’immagine di un’Italia che forse non c’è più.

Nella lezione di sabato i relatori Massimo Ghirlanda e Fabio Canessa dialogheranno con la figlia Elisabetta Villaggi sul personaggio Fantozzi: “sulla pagina”, commentando alcuni passi tratti dai romanzi di Paolo Villaggio, “sullo schermo”, facendo vedere degli spezzoni dei suoi celebri film e “dietro le quinte”, e nell’occasione Elisabetta Villaggio presenterà il sul libro “Fantozzi dietro le quinte” (Baldini&Castoldi), un racconto corale, un’incursione autentica nella vita di Paolo Villaggio e poi un’altra, inedita e fitta di testimonianze di prima mano, nel dietro le quinte del suo personaggio più memorabile: Ugo Fantozzi. Un ricordo privato del padre, dall’infanzia a Genova alle sere d’estate a Boccadasse, dall’amore vero incontrato a vent’anni al suo debole per Buñuel, senza dimenticare la gavetta romana – iniziata in uno scantinato umido a Trastevere e culminata con Federico Fellini – e l’amicizia con Fabrizio De André. E poi, l’ansia congenita, il cibo come atto di sfogo, il ritiro, la malattia.

Sarà possibile acquistare il libro, prima e dopo la Lezione, grazie alla collaborazione con la Libreria Mondadori.

Elisabetta Villaggio ha studiato Filosofia all’Università di Bologna e Cinema e Televisione a Los Angeles all’USC (University of South California). Ha lavorato in televisione come assistente alla regia, regista, autrice e consulente per programmi Rai, Mediaset, La7. Ha realizzato due cortometraggi e scritto alcune sceneggiature. Insegna alla RUFA (Rome University of Fine Arts) nel dipartimento di Cinema. Tra i libri pubblicati, i romanzi Una vita bizzarra (2013, Premio Anassilaos alla narrativa) e La Mustang rossa (2016).

Massimo Ghirlanda, presidente del Centro Studi Commedia all’italiana di Castiglioncello, è l’ideatore di Lezioni di Cinema di Livorno. Ha tenuto corsi di Storia del cinema e si è interessato di autori del cinema italiano, scrivendo articoli per le riviste “Cabiria” e “Bianco e Nero”. Nel 2007, per l’editore Pacini, ha pubblicato il volume Castiglioncello e il cinema. I film, i luoghi e i personaggi. È il direttore della collana I Quaderni di Storia del cinema della casa Editrice Erasmo di cui ha curato le edizioni critiche delle sceneggiature del Sorpasso di Scola e Maccari e In nome del popolo italiano di Age e Scarpelli. Fa parte dal 2012 della giuria del Premio Suso Cecchi d’Amico per la miglior sceneggiatura. Nel 2022 a Trevico, per la sua attività culturale, ha ricevuto il Premio Scola.

Fabio Canessa, docente del Liceo Virgilio di Roma, critico cinematografico, collaboratore di spettacoli televisivi e teatrali, è stato consigliere del Ministero della Cultura e ha scritto su Pasolini e Anna Magnani.

INFORMAZIONI E CONTATTI

Costo della lezione: € 7 intero; € 5 ridotto per associati 50&Più, Centro Studi Commedia all’Italiana, Circolo Kinoglaz, Ass. FiPiLi Horror, giovani fino a 25 anni. Agli studenti partecipanti sarà rilasciata una certificazione per usufruire del credito scolastico. INFO: Associazione 50&Più Via Serristori 15, tel. 0586 881128/342 0459699 – mail: [email protected] .

Coordinatore: Gianfranco Panariello; Direzione artistica: Massimo Ghirlanda;

Ufficio Stampa: Maurizio Mini.

