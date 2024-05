Lezioni gratuite di addestramento e agility dog

Le lezioni sono offerte dall’impresa appaltatrice dei lavori di ampliamento del parco Baden Powell. E’ necessaria la prenotazione chiamando il 333.9069944 dal lunedì al venerdì (9-17). La partecipazione implica l’accettazione del regolamento per la fruizione delle aree sgambatura comunali

Euroambiente, l’impresa appaltatrice dei lavori di ampliamento del parco Baden Powell, mette a disposizione, a cadenza bisettimanale, incontri gratuiti con un istruttore canino (ENCI) con il quale, senza alcun costo e senza nessuna tipologia di impegno, i vari proprietari dei cani potranno confrontarsi in merito ai propri compagni a 4 zampe. Gli istruttori terranno lezioni totalmente gratuite di addestramento e di agility dog, al parco stesso. E’ necessaria la prenotazione, chiamando il numero 333 – 906 9944 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00. Non sarà possibile partecipare alle lezioni senza aver effettuato la prenotazione. Le lezioni rappresentano una delle migliorie proposte in fase di offerta tecnica dalla Società Euroambiente, aggiudicataria come detto della gara per i lavori di riqualificazione e ampliamento del parco Baden Powell

Queste le prime date disponibili (sulle 20 offerte dall’impresa):

MAGGIO

giovedì 30 – dalle h 8.00 alle h 9.00

GIUGNO

martedì 4 – dalle h 8.00 alle h 9.00

giovedì 6 – dalle h 8.00 alle h 9.00

martedì 11 – dalle h 8.00 alle h 9.00

giovedì 13 – dalle h 8.00 alle h 9.00

La partecipazione alle lezioni implica l’accettazione del regolamento per la fruizione delle aree sgambatura comunali. In particolare, si ricorda:

Raccogli le deiezioni solide del tuo cane, giocherà in un’area sempre pulita (i trasgressori saranno passibili di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della L.R. 20 ottobre 2009 n. 59)

Rispetta il regolamento sulla tutela degli animali

Ricorda che sei comunque responsabile del tuo cane e dei danni da lui provocati.

Condividi:

Riproduzione riservata ©