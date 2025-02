Libero Varricchio in mostra ad Extra Factory di Livorno

La mostra sarà visitabile ad ingresso libero tutti i giorni fino a sabato 8 marzo con orario: 10–12 e 17.30–19.30, escluso la domenica mattina e il martedì.

La galleria d’arte Extra Factory di Livorno è lieta di presentare la mostra personale «Riflessi di Notte» dell’artista campano Libero Varricchio, in programma da venerdì 21 febbraio a sabato 8 marzo. L’inaugurazione si terrà venerdì 21 febbraio alle ore 17.30 negli spazi di Extra in piazza della Repubblica (angolo Pina d’Oro).

Nato a Benevento nel 1991, Libero Varricchio rivela sin dall’infanzia una forte vocazione per l’arte, che lo porterà a intraprendere studi accademici a Napoli. Successivamente, frequenta la bottega del Maestro Ferrante, dove consolida la propria tecnica e affina una pittura orientata all’introspezione psicologica dei soggetti. Il legame con la terra d’origine – permeata di fascino arcaico e magia – traspare in ogni opera, donando a ciascun dipinto un’aura di mistero.

La notte, con le sue luci e le sue ombre, è al centro della produzione di Varricchio: figure umane si stagliano su sfondi vibranti, resi con un’ attenta gestione del chiaroscuro che ne enfatizza l’emotività. Questa narrazione pittorica rivela il costante equilibrio tra il silenzio della penombra e il fervore delle luci cittadine, tra il desiderio di mostrarsi e l’urgenza di celarsi. Ne scaturisce un universo poetico, popolato da personaggi, che invitano l’osservatore a indagare le storie racchiuse nei loro tratti.

Le opere di Libero Varricchio mostrano una sorprendente capacità di far affiorare, sulla superficie pittorica, i sentimenti dei soggetti rappresentati. Luci e ombre si intrecciano in una gamma cromatica intensa, a tratti quasi cinematografica, dove il chiaroscuro non è semplice strumento per scandire i volumi, ma diviene la voce dell’inconscio. La sostanza pittorica è modellata, dando vita a spessori e rilievi che rendono palpabile l’energia creativa dell’artista. Le figure sembrano così emergere dal buio o dissolversi nel colore, originando un moto perpetuo che cattura l’attenzione dell’osservatore.

