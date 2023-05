Libertà Livorno, un calendario fitto di eventi

Libertà in Straborgo: mostre d'arte, proiezioni, conferenze ogni giorno dall'1 al 4 giugno dalle 18.00 alle 22.00. Ma non solo. Ecco il calendario ricco di eventi

Programma completo: https://www.libertalivorno.it/evento/liberta-in-straborgo/

What is a Woman: film + apericena + dibattito con Furio Lambruschi (psicologo) e Vincenzo Moggia (scrittore per La Fionda)

Il film di Matt Walsh parla di ideologia gender, e pone a molte persone di estrazioni e professionalità diverse la domanda “cos’è una donna?” che a quanto sembra, ultimamente è diventata una domanda a cui è difficile dare risposta.

La proiezione sarà venerdì 26 maggio 2023 alle ore 18.15 al Centro Culturale Libertà, in Borgo Cappuccini 25, Livorno. Seguirà apericena, e alle 21 il dibattito con Furio Lambruschi e Vincenzo Moggia.

Ingresso a offerta libera e consapevole

Maggiori info: https://www.libertalivorno.it/evento/what-is-a-woman-film-dibattito/

Presentazione del libro “Dal corpo neutro al cyborg postumano” di e con Silvia Guerini

“Cosa significa rivendicare il diritto all’identità di genere? Non si potrebbe semplicemente rivendicare di non discriminare le persone transessuali e transgender? Quali sono le conseguenze dell’introdurre il concetto di identità di genere e dell’autocertificazione di genere? Quali sono le conseguenze di affermare che il sesso è assegnato alla nascita?”

Il libro tratta tematiche affini a quelle di What is a Woman

La presentazione sarà venerdì 16 giugno 2023 alle ore 21.00 al Centro Culturale Libertà, in Borgo Cappuccini 25, Livorno.

Ingresso a offerta libera e consapevole

Maggiori info: https://www.libertalivorno.it/evento/dal-corpo-neutro-al-cyborg-postumano-con-silvia-guerini

