LibrArti. “Giovanni March – Il pittore della luce e dell’atmosfera”

Venerdì 15 settembre alle 17, nei locali della Biblioteca di Villa Mimbelli, si terrà il terzo appuntamento di LibrArti con Michele Pierleoni e la presentazione del catalogo “Giovanni March – Il pittore della luce e dell’atmosfera”.

Si tratta del catalogo dell’ultima importante mostra dedicata all’artista labronico

che si è tenuta a Livorno, presso la sede di rappresentanza della Castagneto Banca 1910, dal 15 aprile al 27 maggio 2023.

La mostra livornese, a distanza di quasi trent’anni dall’ultima esposizione dedicata a March ha avuto il grande merito di dare una chiara lettura della parabola artistica del pittore post macchiaiolo, o meglio avventura, per quella sua capacità di abbandonare continuamente la sicura strada delineata con fatica, verso tracciati sempre nuovi e imprevedibili.

Michele Pierleoni, curatore della mostra e del catalogo, è un noto gallerista e storico dell’arte livornese, organizzatore delle mostre che si tengono presso la sede di rappresentanza livornese della Banca di Castagneto Carducci e presidente del Gruppo Labronico.

Modera Jacopo Suggi, storico dell’arte e operatore museale.

INGRESSO LIBERO E GRATUITO – Non è necessaria la prenotazione

ℹ INFO

Museo Civico Giovanni Fattori

Via San Jacopo in Acquaviva 65

57127 Livorno, LI

0586/824602 – 0586/824607

[email protected]

Programma completo degli incontri: https://www.museofattori.livorno.it/…/torna-librarti…/

#LibrArti è organizzato dal Comune di Livorno, con la collaborazione delle coop Agave Cooperativa, Itinera Livorno Cultura e Turismo e CoopCulture e con la partecipazione di Fondazione Livorno.

