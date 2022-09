“LibrArti”, oggi alle 17 l’incontro dedicato a Renato Natali

Prende il via venerdì 9 settembre, alle ore 17.00, la seconda edizione del ciclo di incontri “LibrArti”, appuntamenti sull’arte tenuti nel parco, nella biblioteca del Museo Civico Giovanni Fattori, tutti i venerdì dal 9 al 30 settembre. Si tratta di quattro conferenze con altrettanti autori, dedicate a temi e artisti del panorama livornese. L’iniziativa è pensata per valorizzare lo straordinario patrimonio librario della Biblioteca del museo e per approfittare della bella stagione per vivere alcuni pomeriggi all’insegna dell’arte nello splendido parco di Villa Mimbelli.

Il primo appuntamento vedrà l’intervento “Renato Natali: temi e ricerche proposte attraverso le esposizioni nazionali e internazionali” dello storico dell’arte e gallerista Michele Pierleoni, modera Jacopo Suggi.

La partecipazione è gratuita. Non è necessaria la prenotazione.

Per info: 0586- 808001

