LibrArti, venerdì 30 settembre ultimo incontro dedicato a Piero Gilardi

Protagonista dell'incontro intitolato “Piero Gilardi – Tutto ciò che è, è nella natura” sarà Gianni Schiavon. Modera, Emilia Baratta

Venerdì 30 settembre alle ore 17 a Villa Mimbelli si terrà l’ultimo appuntamento di “LibrArti”. Protagonista dell’incontro intitolato “Piero Gilardi – Tutto ciò che è, è nella natura” sarà Gianni Schiavon. Modera, Emilia Baratta. L’intervento tenuto dal dottore di Ricerca in Storia delle Arti Visive Gianni Schiavon è dedicato all’artista torinese Piero Gilardi, di cui si sta tenendo una mostra personale al Museo della Città di Livorno, che resterà aperta fino all’8 gennaio 2023.

Piero Gilardi, torinese, classe 1942, è uno degli artisti italiani più noti a livello internazionale tra quelli della sua generazione, capace già nel 1965, appena ventitreenne, di stravolgere le regole consolidate della pittura e della scultura fornendone una commistione nei cosiddetti Tappeti-Natura: frammenti di ambienti naturali riprodotti intagliando un materiale innovativo e mai prima utilizzato in arte come il poliuretano espanso, lavorato per mezzo dell’utilizzo di forbici e taglierini alla ricerca di un realismo assoluto nelle forme come – attraverso la pittura – nei cromatismi. In bilico tra una fruizione non più soltanto visiva ma anche pratica e ludica, unita ad un mai celato intento di denuncia nei confronti dell’industrializzazione crescente e della conseguente alterazione degli ambienti naturali, l’opera di Gilardi conquistò immediatamente vasti consensi attraverso le mostre personali tenute a Torino, Parigi, Milano, Amburgo, Amsterdam, Bruxelles, Colonia e New York, capaci di proiettare l’artista alla ribalta internazionale. Per tutti gli anni Settanta Gilardi fu artisticamente impegnato nelle formazioni della cosiddetta “nuova sinistra” extraparlamentare, abbracciando una creatività collettiva e spontanea e operando in vari ambiti sociali e culturali, dal Nicaragua al Kenya, fino ai territori dei nativi americani. Il pieno ritorno alla produzione artistica avverrà nel 1980, mentre a partire dal 1985 le nuove tecnologie lo condurranno rapidamente alla realizzazione di installazioni interattive multimediali. Recentemente il Centre Georges Pompidou di Parigi ha acquisito due sue opere storiche per la propria collezione mentre nel mese di maggio Gilardi è omaggiato con una grande mostra antologica alla prestigiosa Magazzino Italian Art Foundation di New York. L’iniziativa promossa dalla Cooperativa Agave, Itinera e CoopCulture in collaborazione con il Comune di Livorno è pensata per valorizzare lo straordinario patrimonio librario della biblioteca del museo. L’incontro in programma nel parco della Villa, in caso di maltempo si svolgerà nella Sala Rossa del Museo Fattori. Consigliata la prenotazione.

Per informazioni o prenotazioni: tel. 0586–808001/824607 mail [email protected]

