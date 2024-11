Libreria Feltrinelli, un novembre ricco di presentazioni. Il programma

Calendario ricco di eventi e appuntamenti quello di novembre alla libreria Feltrinelli di Livorno. Tanti gli appuntamenti dedicati dalla narrativa al giallo, dalla saggistica all’attualità. E non mancano gli appuntamenti per i più piccoli. Tutti gli eventi sono a ingresso libero

Si parte domani alle ore 18 con Andrea Falchi , autore pisano di “Le cose belle accadono sempre in estate “Carmignani editore. Attraverso cinque foto il protagonista di questa storia ci narra la sua vicenda a volte dolorosa, a volte al limite del credibile facendoci conoscere della sua strampalata famiglia.

Mercoledì 6 Novembre, ore 18, Antonio Giardina presenta “Le infinite primavere” Om edizioni, libro che racconta la crescita personale, da ragazzo a uomo maturo, di un individuo che si è interrogato continuamente su come migliorarsi e su un percorso di trasformazione in cui il ruolo centrale è da attribuire alla pratica delle discipline marziali.

Giovedì 7 alle 21 la libreria vi attende presso la Fondazione Piaggio a Pontedera per un appuntamento imperdibile con uno degli autori più

importanti e quotati della sua generazione, Lorenzo Marone . L’autore presenta, introdotto da Francesco Mencacci della Scuola Carver, “La vita a volte capita”, edito da Feltrinelli.

Venerdì 8 a partire dalle 16,30 doppio appuntamento all’interno di “Strabilianti”, la manifestazione dedicata allo sport paraolimpico.

Sarà presente Marco Fantasia, commentatore Rai della nazionale di pallavolo femminile, vincitrice della medaglia d’oro alle ultime olimpiadi, per parlare del suo libro “Golden set”, edito da DFGLab, un libro che raccoglie le storie dei tanti sportivi che non si sono fatti schiacciare e che hanno saputo vincere le loro battaglie anche fuori dal campo. Introdotto da Silvia Cilliano, saranno presenti anche i campioni Giulia Aringhieri e Valerio Vermiglio. A seguire presentazione del libro “Scomodo” edito da Felici editore. L’autore, Tommaso Fanucci , è uno studente affetto da una grave disabilità motoria ma che ha saputo combattere la malattia approdando ad una prestigiosa laurea in Discipline dello spettacolo e della comunicazione.

Invece, in libreria, sempre venerdì 8, gli appassionati del thriller potranno incontrare Marina Tognotti e la sua seconda avventura investigativa del commissario De Falco con “Omicidio al monastero” Armando.

Domenica 10 sempre ore 18, Fabio Leonardi ,psicologo e psicoterapeuta attende i lettori con il suo “Imparare a dormire” Ponte alle Grazie, una breve guida per imparare a superare le difficoltà del sonno con tre semplici linee pratiche.

Martedì 12 ore 18 invece è la volta di Alessandro Volpi e del suo “I padroni del mondo” edito da Laterza, un appuntamento molto atteso per discutere di come i fondi finanziari stiano distruggendo il mondo e le democrazie.

Giovedì 14 ore 18 anteprima assoluta con Sara Pucci e Guido Olivieri , autori del marchio “Disegnata”, presentano ai bambini il libro in uscita “Un Natale tutto da rifare” edito da Fabbri, una storia dolcissima per aspettare il Natale con tanto amore e un pizzico di magia.

Venerdì 15 ore 18 sarà la volta di Valeria Papini e del suo nuovo libro “Il profumo di garofano rosso”, attorno alla storia immaginaria del ritrovamento di un garofano su una tela firmata Amedeo Modigliani.

Mercoledì 20 ore 18 spazio al romanzo e agli amanti del ciclismo con Francesco Ruggieri e il suo “Il giovane Fausto”, effigi, dove il protagonista, proprio come Fausto Coppi, dovrà affrontare le conseguenze di un gravissimo incidente che gli precluderà la carriera.

Barbara Guazzini in libreria giovedì 21, ore 18, introdotta da Veronica Galletta, presenta “Il corpo inverso”8tto edizoni. Il libro è ambientato a Livorno nel 1984 e vede il protagonista Dante Fanti scoprire a sei anni di essere affetto da una rara malattia congenita detta situs inversus.

Il professor Riccardo Prini attende studenti e appassionati di fantascienza per presentare le sue due opere “L’enigma di Flamel” e “La vittoria di Icaro”.

Domenica 24 invece sarà la volta del dottor Riccardo Bosi e del suo libro, edito da Carocci, “Le mille e una infanzia: bambini, culture e migrazioni”. Da sempre impegnato nel social, il dottor Bosi illustrerà la sua attività di medico e volontario.

Adriana dell’Arte lunedì 25, alle ore 18, per presentare la sua ultima opera “Né con te né contro di te”, un percorso psicologico sul dolore.

Finale in bellezza, venerdì 29 alle ore 18.30 presso la Fondazione Piaggio a Pontedera, dove sarà presente Giobbe Covatta. Una occasione per incontrare un personaggio molto amato dal grande pubblico ed ascoltare le parole del suo ultimo libro “Il commosso viaggiatore. Alla scoperta dell’ Africa”.

E non mancano le iniziative benefiche in libreria, dal 9 al 17 novembre sarà possibile acquistare libri che verranno donati alle biblioteche delle scuole della città all’interno dell’iniziativa “Io leggo perché”.

A partire dal 18 novembre fino al 30 novembre, appuntamento con la Croce Rossa Italiana e “Un caffè sospeso” per acquistare e donare libri per le biblioteche delle carceri.

