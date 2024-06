Libri. A Porta a Mare incontro con Rachele Salvini con “No Big Deal”

Appuntamento domenica 30 luglio alle 18. Rachele Salvini è nata a Livorno ma vive da anni negli Stati Uniti. I suoi racconti sono stati pubblicati su riviste letterarie americane e italiane

Domenica 30 giugno alle 18 alle Officine Storiche nei locali delle Librerie.coop Porta a Mare (via Costante Neri, 67-69-71-73) ci sarà un incontro con Rachele Salvini per la presentazione del libro “No Big Deal” (Nottetempo). Dialoga con l’autrice Veronica Tati.

Dixon e Lena. Londra e Livorno. Due vite apparentemente distanti, eppure così simili. Lui è il bersaglio prediletto delle cattiverie dei compagni di scuola, che lo deridono; delle ragazze, che lo considerano mediocre; del padre, soprattutto, un uomo alcolizzato e violento che lo picchia con metodo. In Italia Lena vive una situazione meno estrema, ma dentro di lei il disagio è lo stesso. Sente di non piacere a nessuno: non ai ragazzi, a cui pare risultare invisibile, e di certo non alla madre, una donna oppressiva e impantanata in un matrimonio ormai al capolinea. Arriva finalmente un approdo, qualcuno su cui fare affidamento – l’amico Ale per Dixon, l’amore di Tommaso per Lena. Ma il vero approdo, per entrambi, diventa la musica, uno strumento per reagire alla confusione dei rapporti disfunzionali e trovare un posto nel mondo. Dixon si unisce come chitarrista ai No Big Deal, una band indipendente in cerca di gloria, mentre Lena coltiva il sogno di diventare una giornalista musicale trasferendosi a Londra. I loro percorsi paralleli si intersecano in un pub della capitale tra i fumi dell’alcol e le note rock del gruppo, e finiranno per essere inestricabilmente legati. I fantasmi del passato e le insidie del presente presto mostreranno quanto la felicità sia instabile e quanto il successo, anzi il semplice sogno del successo, sia difficile da gestire. In questo esordio luminoso e maturo Rachele Salvini racconta il percorso accidentato della scoperta di sé, e come le ombre degli abusi subiti ci impediscano, a volte, di esprimere ciò che potremmo e vorremmo essere.

Rachele Salvini è nata a Livorno ma vive da anni negli Stati Uniti. I suoi racconti sono stati pubblicati su riviste letterarie americane e italiane. Ha conseguito un dottorato in Inglese presso la Oklahoma State University e al momento insegna Scrittura al Gettysburg College. No Big Deal è il suo primo romanzo.

Condividi:

Riproduzione riservata ©