Libri. Al Chioschino di Villa Fabbricotti “La Santa Teresa” di Nicola Pera

Alle 18,30, al Chioschino di Villa Fabbricotti, sarà presentato il libro di Nicola Pera “La Santa Teresa” (GM Libri). Introduce Giorgio Bernard. Letture di Rodolfo Baglioni

Giovedì 27 giugno, ore 18,30 appuntamento del programma di presentazione libri e autori a cura della Biblioteca Vespucci Colombo in collaborazione con Erasmo Libri.

Il Libro – Ottobre 1955. La Santa Teresa imbarca un equipaggio ridotto che la deve condurre a La Spezia per il disarmo, ma il capitano, una figura misteriosa che non esce mai dalla sua cabina, d’accordo con i marinai più anziani e all’insaputa dell’armatore, vuole attraversare l’oceano e portarla a Rio. Inizia così la cronaca di una traversata impossibile, a corto di viveri e carburante, durante la quale, insieme ai racconti di vita dei marinai, si susseguono strane presenze, una caccia improvvisata a un pescecane, l’incontro con una nave fantasma e scontri tra i membri dell’equipaggio. Riuscirà la Santa Teresa ad arrivare a destinazione o, come inizieranno a sospettare i marinai più giovani, andrà alla deriva senza raggiungere nessuna vera meta? Come sia finita lo racconta il mozzo, sopravvissuto fino ai nostri giorni.

Cosa dice l’autore – La Santa Teresa è un romanzo nato da vicende incredibili, alcune delle quali realmente accadute, ma non è solo una storia di mare; i suoi protagonisti continuano a salire e scendere dalla nave con i loro ricordi e le loro speranze. Tornano sulla terraferma ripensando agli errori commessi oppure ad Angela, ad Anita, a Rossana, a quello che è davvero successo e al motivo per cui desideravano ripartire.

Spero che questo libro sia una piacevole sorpresa per i lettori che ancora non mi conoscono. Vorrei che questa storia li divertisse, ma una volta chiusa l’ultima pagina, lasciasse dietro di sé un pensiero su cosa sia davvero successo e cosa abbiano letto, come dovrebbero (sempre) fare le belle storie. Non posso certo essere io a dire di esserci riuscito ma, se vi piacerà e ne avrete voglia, potrete farlo voi.

Nicola Pera è nato e vive a Livorno. Ha pubblicato, nel 2015 e nel 2016, due raccolte di racconti (Acque sporche e Amerikana) per le Edizioni il Foglio. Nel 2017, per la collana “Cattive Strade” di MdS Editore, ha pubblicato il romanzo Benzina; nel 2020, con GM Libri, il romanzo storico La Fortezza, e nel 2022, con MdS Editore, Il fratello sbagliato. La Santa Teresa è il suo quarto romanzo.

INFO: Biblioteca Istituto Vespucci-Colombo, e-mail: [email protected]

