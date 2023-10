Libri. Alessio Moretti presenta la sua quarta opera: “Nove battiti di ciglia”

La prima presentazione a livello nazionale si terrà il prossimo 7 ottobre alle 18 al Cinema-Teatro 4 Mori di Livorno. In questa occasione saranno presenti oltre all'autore Alessio Moretti anche Emanuele Bernardeschi e Michele Crestacci. Modera l’incontro con l’autore il giornalista Francesco Belais

In arrivo in libreria, a partire dal 6 ottobre, un nuovo romanzo per Paesi Edizioni. Questa volta si tratta del libro del giovane autore Alessio Moretti, che da una decina di anni scrive romanzi sociali.

“Nove battiti di ciglia” rappresenta la sua quarta produzione letteraria in pochi anni, segno di una grande passione, per questo scrittore “rivelazione”, già vincitore con il suo primo romanzo del Premio “Settembre andiamo”, che gli è valso la partecipazione al Pisa Book Festival.

In questa storia, protagonista indiscussa è la follia scatenata da una forte passione. Il racconto risponde al quesito su quale potrebbe essere la più grande follia fatta per amore.

Al centro della storia due luoghi: il manicomio di Volterra, epicentro di relazioni, amicizie, amore e fobie, da cui fugge per andare a Roma dove Pietro, il protagonista, inseguirà a lungo la sua amata Olimpia. Una decisione presa in un attimo, per l’esattezza in 1,3 secondi. Lo stesso tempo che occorre all’occhio umano per compiere nove battiti di ciglia.

Nella capitale, il protagonista incontra: Alda Merini, Pietro Mennea, Sandro Pertini e Aldo Moro. Con loro parlerà d’amore e di pazzia e racconterà come, da semplice professore di Lettere appassionato di epica, è entrato volontariamente in un ospedale psichiatrico per incontrare la donna della sua vita. Se questa non è pazzia, è di certo amore.

“ Un pazzo è come una scritta su un muro: non ha importanza la frase, ma ci si sofferma solamente sulla parete imbrattata. Più trascorreva il tempo, più avevo sempre meno pareti a disposizione, ma sempre più voglia di scrivere. Sapevo perché tutto era iniziato. Sapevo come tutto sarebbe andato a finire. Nel frattempo, volevo solamente gustarmi l’emozione imprevedibile di quei nove battiti di ciglia, di quel salto dal quarto piano, di quel viaggio verso la Luna, di questa elettricità che mi stava attraversando la mente. Che bello essere innamorati. Che bello essere pazzi ”

dal prologo del libro “Nove battiti di ciglia” di Alessio Moretti.

Alessio Moretti. Livornese classe 1986, è un prolifico ed entusiasta romanziere, oltre ad essere un ottimo professionista nel campo della riabilitazione grazie alle sue tre lauree in fisioterapia, podologia e osteopatia. L’arte letteraria sboccia nel 2014 con la pubblicazione di SCALZI AL POLO NORD (libro premiato al Pisa Book Festival) Si riconferma poi nel 2017 con LA PIOGGIA SE NE FREGA e nel 2019 con LA CLAUSTROFOBIA DEI PESCI ROSSI.

