Libri. Alla Feltrinelli Francesco Ruggieri presenta “Il giovane Fausto”

Fausto Martini è una giovane promessa del ciclismo italiano, un futuro campione il cui destino splendente sembra scritto nel nome stesso che porta

Fausto Martini è una giovane promessa del ciclismo italiano, un futuro campione il cui destino splendente sembra scritto nel nome stesso che porta. Ma proprio come successe a Fausto Coppi, la sorte gli rema contro. Un gravissimo incidente rischia di mettere troppo presto la parola fine alla sua carriera. Per fortuna la squadra dove corre, la leggendaria Bianchi, gli darà le migliori cure possibili, sia nella riabilitazione fisica (…si innamorerà senza fortuna di Marta, una giovane fisioterapista dagli occhi verdi come l’Oceano), sia in quella psicologica. Fausto, con una determinazione straordinaria, si dimenerà tra rinascita e sconforto, supportato dalla dolce Claudia, da amici sinceri e dal compagno di squadra Giulio Contelli, che sarà per lui un vero e proprio fratello.

Ma il ciclismo è metafora della vita, ci sono salite e discese e pericoli di caduta sempre in agguato dietro l’angolo. Riuscirà Fausto Martini a pedalare tra le avversità e coronare il suo grande sogno di vincere il Tour de France?

“Il giovane Fausto” di Francesco Ruggieri è un romanzo avvincente che racconta la storia di Fausto Martini, una giovane promessa del ciclismo italiano. Il libro esplora le sfide e le vittorie di Fausto, che si trova a dover affrontare un grave incidente che minaccia di porre fine alla sua carriera. Grazie al supporto della sua squadra, la leggendaria Bianchi, e alla sua

Il romanzo non è solo una storia di sport, ma anche una metafora della vita, con le sue salite e discese. Fausto è supportato da personaggi sinceri e affettuosi, come la dolce Claudia e il compagno di squadra Giulio Contelli, che diventa per lui un vero fratello.

Ruggieri riesce a catturare l’essenza del ciclismo e la passione che anima i corridori, rendendo “Il giovane Fausto” una lettura coinvolgente per gli appassionati di sport e non solo. La narrazione è ricca di dettagli emozionanti e momenti di introspezione, che rendono il viaggio di Fausto un’esperienza

Francesco Ruggieri è nato a Siena nel 1991, professore e scrittore, da sempre in sella su due ruote, vento in faccia e tanta fatica

Condividi:

Riproduzione riservata ©