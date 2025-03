Libri. Alla Feltrinelli “Io me la cavo” di Fiorella Chiappi

Presentazione del libro Io me la cavo. Riferimenti teorici ed esempi letterari di problem solving a cura di Fiorella Chiappi 31 marzo 2025 dalle ore 17.30 presso la Libreria Feltrinelli in via di Franco, 21 Livorno.

Lunedì 31 marzo, alle 17.30, presso la Libreria Feltrinelli di Livorno, si terrà la presentazione del libro “Io me la cavo. Riferimenti teorici ed esempi letterari di problem solving”, a cura di Fiorella Chiappi, in collaborazione con Fulvio Corrieri, Patrizia Russo, Daniela Pieraccini, Laura Lippi, Elena Sgherri, Diana Pardini, Domenico Corigliano.

Il progetto, nato all’interno dell’Istituto CO.RI. – Comunicazione & Ricerche di Livorno, ha visto la partecipazione di soggetti esterni, fra cui l’Associazione Eraclito 2000, che ha inserito il testo nella sua collana Cultura e Formazione edita da Campano Editore e che si avvale di un comitato scientifico di valutazione, composto da dieci docenti universitari che insegnano in prestigiose università italiane.

Aprirà l’evento Cecilia Taddei, consulente di orientamento professionale e modererà gli interventi, con alcune letture a cura di Riccardo Ricci.

A seguire, discuteranno del tema Cristina Grieco, Dirigente dell’Ufficio scolastico di Livorno e Lauro Mengheri, psicologo clinico.

Le autrici e gli autori saranno presenti all’incontro per dialogare con il pubblico e rispondere ad eventuali domande.

Il libro si propone come uno strumento per chi, operando nell’ambito dell’educazione e della formazione, desidera sviluppare le cosiddette life skills, soft skills e smart skills, competenze fondamentali per affrontare la vita, il mondo del lavoro e le relazioni quotidiane.

In particolare, le autrici e gli autori si sono concentrati sul problem solving, una capacità essenziale per reagire agli insuccessi, alle difficoltà relazionali e per trovare soluzioni efficaci in varie situazioni e contesti.

Ogni capitolo, dopo una riflessione sulla pratica del problem solving nei diversi ambiti di riferimento (scuola, lavoro e formazione professionale), presenta quattro esempi letterari: due tratti da autrici e due da autori, per evidenziare come la capacità di affrontare le difficoltà non sia esclusiva degli uomini, ma anche delle donne.

La pubblicazione si conclude con una serie di schede operative destinate a docenti e formatori.

Info Utili:

Quando: 31 marzo 2025 – ore 17.30

Dove: Libreria Feltrinelli in via di Franco, 21 Livorno

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili

