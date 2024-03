Libri. Alla Feltrinelli Tria presenta “Bianco Fiore”

Giovedì 7 marzo alle 18 alla Libreria Feltrinelli di Livorno Serena Antonella Tria presenta “Bianco Fiore” Bookabook. Una nuova voce, una nuova autrice per un romanzo molto attuale

Giovedì 7 marzo alle 18 alla Libreria Feltrinelli di Livorno Serena Antonella Tria presenta “Bianco Fiore” Bookabook. Una nuova voce, una nuova autrice per un romanzo molto attuale, il racconto crudo di tre sorelle, tre ragazze forti che vivono a Bari prima dello scoppio della seconda guerra mondiale. Tre ragazze, tre donne che, nonostante il loro desiderio di felicità e tranquillità, si trovano a dover essere spesso in balia di umori, egoismi, desideri maschili.

La vita di Michele D’Amore sta per cambiare per sempre. E non perché sta per sposarsi, ma perché scopre che sui documenti di nascita e battesimo compare un nome diverso dal suo e che non ha mai sentito nominare: Carmelo Biancofiore. Così Michele, alla ricerca della verità, si ritrova catapultato indietro nel tempo, all’inizio della storia della famiglia Biancofiore nella Bari degli anni Dieci. Nicola Biancofiore è l’uomo di casa, cresciuto con un’educazione patriarcale e a tratti violenta, che cerca di procurare alle sue tre figlie un futuro rispettoso. Nonostante la sua presenza autoritaria, però, il destino non sembra venire incontro a nessuna delle tre, che si ritrovano in situazioni che mai avrebbero immaginato. Eleonora, Clelia e Anita saranno costrette a scendere a patti con una società governata da uomini, dove sembra impossibile far sentire la propria voce e i propri diritti.

La storia della famiglia Biancofiore si dipana così tra le dita di Michele, permettendogli di ritrovare l’identità e la famiglia che non sapeva nemmeno di aver perso.

L’autrice attende tutti i lettori con un piccolo omaggio.

Serena Tria – Nata a Conversano (BA) e mostra interesse per l’arte in diverse forme: figurative, marziali, grafiche e narrative. Praticante di Kung Fu Shaolin e Taijiquan, si avvicina alla filosofia e all’arte cinese e giapponese. Negli ultimi anni ha aggiunto ai suoi interessi la pratica dell’arte dello Shodo, che ha fatto da filo conduttore fra arte figurativa, arte del movimento e narrazione. “Bianco Fiore” è il suo primo romanzo.

Condividi:

Riproduzione riservata ©