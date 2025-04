Libri. Allo Chalet la presentazione di “La vita. L’amore. L’autismo. La nostra storia”

Venerdì 11 aprile alle 17.45 allo Chalet della Rotonda, Livorno, si terrà la presentazione del libro "La vita. L'amore. L’autismo. La nostra storia" di Sara Malacarne

Interverranno Milva Brilli, docente specializzata sul sostegno, psicomotricista funzionale, responsabile del progetto “Integrazione all’infanzia e coordinamento Stella Maris. Star bene a scuola” e Tania Antonelli, psicologa, psicoterapeuta, docente specializzata sul sostegno dell’Istituto N. Pisano, Marina di Pisa. Coordina l’incontro Irene Ceneri.

L’autrice racconta della sua vita complicata, dei suoi sbagli e della forza che ha messo per rimediare ad essi. Descrive come sia stato difficile accettare la diagnosi di Autismo del suo secondo figlio, cadendo più volte ma allo stesso tempo rialzarsi e lottare. Gli organizzatori ringraziano la Pasticceria Cristiani per gentile concessione della location.

