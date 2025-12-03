Libri. Andrea Casula presenta “La Civiltà Esclusa – Retroscena dell’umanità”

Domenica 7 dicembre, alle 18, da Symphony Record Shop, piazza Cavour, 23, sarà presentato il libro di Andrea Casula “La Civiltà Esclusa – Retroscena dell’umanità”. L’autore dialogherà con Paola Paoletti.

La civiltà seclusa: retroscena dell’umanità è un’opera che invita a riflettere con profondità sul rapporto tra l’essere umano e il mondo che lo circonda. Andrea Casula guida il lettore attraverso un percorso lucido e avvincente, mettendo in luce i meccanismi che spingono individui e comunità verso forme d’isolamento, sia fisico sia interiore.

Il libro si rivolge a chi desidera approfondire le trasformazioni dell’epoca moderna, cogliendone complessità e contraddizioni, e rappresenta un contributo efficace per chi si interroga sul futuro delle relazioni umane e della nostra società.

Durante l’incontro l’autore parlerà anche dei gruppi (in particolare metal) e artisti che hanno influenzato la scrittura del suo libro.

INFO: Symphony piazza Cavour, 23, 0586 1754832 – 37111449537 – [email protected]

