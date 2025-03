Libri. Carmen Luciano presenta “Percy Bysshe Shelley – Pensatore Antispecista”

Sabato 22 marzo alle 18 alle Officine Storiche, Librerie.coop Porta a Mare (via Costante Neri, 67-69-71-73) incontro con Carmen Luciano per la presentazione del libro “Percy Bysshe Shelley” Pensatore Antispecista, (Carmignani Editrice). Dialoga con l’autrice Matteo Giunti, storico dell’associazione Livorno delle Nazioni.

Percy Bysshe Shelley è stato un poeta di grandissimo rilievo appartenente alla seconda generazione dei poeti del Romanticismo inglese. Consacrato a canone letterario come l’amico Lord Byron, è conosciuto in Italia per alcune sue opere dalle sfumature panteistiche come il componimento Ode to the West Wind. Decisamente meno note ai giorni nostri sono le sue qualità di libero pensatore, che lo hanno portato a difendere la vita degli animali e a sostenere l’alimentazione vegetale attraverso la pubblicazione di saggi rimasti quasi ignoti. Questo libro – che affonda le radici in un’accurata ricerca accademica condotta fra lettere private, biografie e saggi critici – intende mostrare la matrice antispecista nel suo pensiero e nei suoi scritti, donando a lettrici e lettori odierni una chiave interpretativa del tutto innovativa dove empatia e rispetto per gli animali sono protagonisti. Il testo riporta in appendice per la prima volta raccolti i testi in lingua originale dedicati a queste tematiche.

Carmen Luciano è nata Benevento nel 1990 e vive in provincia di Pisa. Si è laureata all’Università di Pisa in Lingue e Letterature Straniere, è Dottoressa Magistrale in Lingue, Letterature e Filologie Euroamericane. Dal 2002 è impegnata attivamente per il riconoscimento dei diritti animali. Dal 2006 scrive articoli sul suo blog “Think Green • Live Vegan • Love Animals” dedicato all’attivismo, alla difesa delle altre specie e alla promozione di uno stile di vita empatico. La letteratura e la scrittura sono due delle sue grandi passioni.

