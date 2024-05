Libri. “Cerali antichi e moderni” di Monia Caramma

Sabato 18 maggio alle 16, al Lago Alberto (Guasticce), all’interno della suggestiva Arena Licia, l’anfiteatro naturale realizzato con i tronchi degli alberi coltivati all’interno dell’azienda, la Tenuta Bellavista Insuese ospiterà Monia Caramma, Sustainable food Researcher ed esperta di cereali, per la presentazione del suo libro “Cereali antichi e moderni. Perché conoscere la varietà della farina che mangi può cambiarti la vita” (edito da Mind Edizioni).

L’evento è organizzato dalla Tenuta Bellavista Insuese in occasione del 10° anniversario dall’evento di lancio delle farine realizzate con i grani antichi coltivati nell’azienda certificata bio. Introdotta da Lorenzo Bacci, già sindaco di Collesalvetti, giornalista e autore del libro “V. Vitarelli, Vetro, Vita. La storia di Alberto Vitarelli” (edito da Bellavista Insuese), dedicato al fondatore della Tenuta Bellavista Insuese, Monia Caramma condurrà un coinvolgente dibattito, aperto anche alle domande dei partecipanti, sulle diverse tipologie di farine e sui benefici e la bontà dei grani antichi. Accanto a lei, il mastro panificatore Claudio Pozzi, al quale la Tenuta affida da sempre i laboratori di panificazione organizzati periodicamente in azienda.

«Sarà un’occasione unica per approfondire la nostra comprensione dei cereali e dei loro molteplici impieghi», ha detto la titolare della Tenuta Bellavista Insuese, Sabina Vitarelli, che poi ha aggiunto: «Quella di destinare centinaia di ettari di terreni agricoli alla coltivazione di grani antichi è stata, da parte nostra, una scelta di cuore dettata dall’amore per la terra che ci ha visto crescere e che ospita ancora oggi la nostra famiglia. Inoltre, è stata una scelta etica: il cibo è vita, e per essere “vita sana”, occorre che vengano messe al centro decisioni che non siano mosse esclusivamente dal business».

Al termine della presentazione la Tenuta Bellavista Insuese offrirà ai presenti una degustazione di prodotti realizzati con le farine di grani antichi bio aziendali.

La stampa e i cittadini tutti sono invitati a partecipare.

Per questioni di organizzazione si prega di prenotare il proprio ticket virtuale (gratuito) seguendo i link presenti sulla pagina internet e sui canali social della Tenuta (www.tenutabellavistainsuese.it, FB: tenutabellavistainsuese, IG: @tenuta_bellavista_insuese).

Per info, è possibile contattare tramite messaggio whatsapp il numero 3931457100.

NB: l’Arena Licia, all’interno del Lago Alberto, si raggiunge arrivando nel paese di Guasticce e seguendo la direzione Campo Sportivo; provenendo da Livorno, voltare a destra dopo la Farmacia in Via della Chiesa

