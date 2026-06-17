Libri. “Cose che nessuno vede” di Lisa Bentini

Sabato 20 giugno alle 18 l’incontro con l’autrice alla Libreria Civico 14 di via Maiorca. A dialogare sul volume saranno Veronica Galletta e Barbara Del Bono Idda, con letture a cura di Edoardo Bacchelli

Appuntamento dedicato alla letteratura. Sabato 20 giugno 2026 alle 18, alla Libreria Civico 14 di via Maiorca 14/b a Marina di Pisa, sarà presentato il libro “Cose che nessuno vede” di Lisa Bentini, pubblicato da Kalós Editore.

L’incontro vedrà la partecipazione di Veronica Galletta e data-end=”699″>Barbara Del Bono Idda, che accompagneranno il pubblico alla scoperta dell’opera e del percorso creativo dell’autrice.

Il volume, dal titolo evocativo “Cose che nessuno vede”, propone una riflessione sui temi della presenza, dell’assenza e delle relazioni umane, come suggerisce anche una delle frasi riportate in copertina: “Ho nascosto la tua presenza, e di colpo la casa si è popolata della tua assenza”.

Durante la presentazione sono previste anche letture a cura di Edoardo Bacchelli, che daranno voce ad alcuni passaggi del libro, offrendo ai presenti un’immersione diretta nelle atmosfere del testo.

L’evento è aperto al pubblico e si svolgerà presso la Libreria Civico 14, in via Maiorca 14/b, Marina di Pisa.

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