Libri. “Cose che nessuno vede” di Lisa Bentini
Sabato 20 giugno alle 18 l’incontro con l’autrice alla Libreria Civico 14 di via Maiorca. A dialogare sul volume saranno Veronica Galletta e Barbara Del Bono Idda, con letture a cura di Edoardo Bacchelli
Appuntamento dedicato alla letteratura. Sabato 20 giugno 2026 alle 18, alla Libreria Civico 14 di via Maiorca 14/b a Marina di Pisa, sarà presentato il libro “Cose che nessuno vede” di Lisa Bentini, pubblicato da Kalós Editore.
L’incontro vedrà la partecipazione di Veronica Galletta e data-end=”699″>Barbara Del Bono Idda, che accompagneranno il pubblico alla scoperta dell’opera e del percorso creativo dell’autrice.
Il volume, dal titolo evocativo “Cose che nessuno vede”, propone una riflessione sui temi della presenza, dell’assenza e delle relazioni umane, come suggerisce anche una delle frasi riportate in copertina: “Ho nascosto la tua presenza, e di colpo la casa si è popolata della tua assenza”.
Durante la presentazione sono previste anche letture a cura di Edoardo Bacchelli, che daranno voce ad alcuni passaggi del libro, offrendo ai presenti un’immersione diretta nelle atmosfere del testo.
L’evento è aperto al pubblico e si svolgerà presso la Libreria Civico 14, in via Maiorca 14/b, Marina di Pisa.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 78.000 su Fb, 15.500 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.