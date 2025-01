Libri. “Cultura è cittadinanza. Esperienze, pratiche e futuri possibili” di Ledo Prato

Mercoledì 5 febbraio alle 17, il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo di Livorno ospiterà la presentazione del nuovo libro di Ledo Prato, Cultura è cittadinanza. Esperienze, pratiche e futuri possibili. All'incontro sarà presente anche l'assessora alla cultura del Comune di Livorno, Angela Rafanelli

Mercoledì 5 febbraio alle 17, il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo di Livorno ospiterà la presentazione del nuovo libro di Ledo Prato, Cultura è cittadinanza. Esperienze, pratiche e futuri possibili.

Figura di riferimento nel panorama culturale italiano, Ledo Prato ha maturato una lunga esperienza nella promozione e valorizzazione della cultura come strumento di partecipazione attiva e crescita collettiva. Questo nuovo volume rappresenta una riflessione profonda e articolata sul ruolo della cultura come motore di cittadinanza attiva, offrendo un contributo essenziale al dibattito su come le esperienze e le pratiche culturali possano costruire futuri più inclusivi e sostenibili per la società.

Il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, con il suo radicamento nel territorio e la sua missione di promuovere la divulgazione scientifica e l’inclusione culturale, rappresenta la cornice ideale per ospitare un evento che celebra la cultura come elemento fondante della comunità.

Dopo i saluti istituzionali della Provincia di Livorno e del Comune di Livorno, l’autore dialogherà con un panel di relatori che apporterà un contributo significativo alla discussione sui temi trattati nel libro. Interverranno:

Luciano Barsotti , presidente di Fondazione Livorno, da sempre impegnata nel sociale e nella

, presidente di Fondazione Livorno, da sempre impegnata nel sociale e nella Angela Rafanelli , assessora alla cultura del Comune di Livorno

, assessora alla cultura del Comune di Livorno Daniela Vianelli , Presidente della Cooperativa Itinera, attiva nella promozione della cultura come strumento di inclusione e sviluppo comunitario;

, Presidente della Cooperativa Itinera, attiva nella promozione della cultura come strumento di inclusione e sviluppo comunitario; Pier Giorgio Curti , psicoterapeuta, che offrirà uno sguardo sui risvolti umani e relazionali legati alla cultura;

, psicoterapeuta, che offrirà uno sguardo sui risvolti umani e relazionali legati alla cultura; Giulia Bellaveglia, giornalista, che modererà l’incontro e guiderà il dibattito.

L’evento rappresenta un’importante occasione di confronto e approfondimento sul valore della cultura come leva di cittadinanza attiva e coesione sociale. Un appuntamento imperdibile per la comunità livornese e per tutti coloro che credono nella forza trasformativa della cultura.

L’incontro è organizzato dal Museo di Storia Naturale del Mediterraneo e dalla Cooperativa Itinera. Durante l’evento sarà presente la Libreria Feltrinelli di Livorno, presso la quale sarà possibile acquistare copie del libro.

Per informazioni:

Museo di Storia Naturale del Mediterraneo

Coop Itinera 0586 894563

Condividi:

Riproduzione riservata ©