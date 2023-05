Libri. Del Bono Idda e Pavoletti presentano “Il Corpo e la Radice”

Appuntamento sabato 20 maggio alle 18 in via Maiorca, 14b - Marina di Pisa nei locali della libreria Civico 14. Con Barbara Del Bono Idda e Claudia Pavoletti

Parte sabato 2o maggio una serie di presentazioni di scrittrici e scrittori che curerà in prima persona Barbara Del Bono Idda per la libreria indipendente, la Civico 14 di Marina di Pisa.

Il primo volume che sarà presentato sarà una silloge di poesie di Francesca Talozzi, per ETS. “Ho deciso di iniziare da lei – spiega la drammaturga e docente di scrittura creativa Barbara Del Bono Idda – dal suo talento, dal suo coraggio, lei che non è più su questa terra, ma in una diversa dimensione, eppure ancora così presente per noi che l’abbiamo amata. Claudia Pavoletti e io saremo le sue ambasciatrici. Le parole curano, ma solo se sono vere e giuste. È il caso di questo piccolo, prezioso libro Il corpo e la radice“.

