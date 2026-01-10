Libri. “Di Terra e di Mare – Viaggio lungo la costa livornese”

Giovedì 15 gennaio, alle ore 18.00, presso l’aula magna della sede di Piazza Vigo, Elisabetta Arrighi e Fabrizio Serena presentano il volume “DI TERRA E DI MARE – Viaggio lungo la costa livornese” (Edizioni ETS)

Riprendono, dopo la pausa natalizia, gli incontri a cura della Biblioteca dell’Istituto “Vespucci-Colombo”. Giovedì 15 gennaio, alle ore 18.00, presso l’aula magna della sede di Piazza Vigo, Elisabetta Arrighi e Fabrizio Serena presentano il volume “DI TERRA E DI MARE – Viaggio lungo la costa livornese” (Edizioni ETS).

All’incontro, moderato da Cristina Lucetti, partecipano anche Rocco Garufo (assessore Comune di Livorno), Adriano Tramonti (Fondazione Lem Livorno) e Claudio Marabotti (sindaco di Rosignano Marittimo).

L’evento è realizzato in collaborazione con la Libreria Feltrinelli, è a ingresso libero e rivolto a tutta la cittadinanza.

Il libro, diviso in due parti, è un’affascinante esplorazione di quel lembo di terra e di mare che va da Livorno a Vada. Nella prima parte viene indagato con occhio scientifico l’ambiente marino della costa livornese, analizzando la fauna autoctona, le specie aliene, i processi indotti dal cambiamento climatico sempre in un’ottica volta alla salvaguardia e alla protezione ambientale. La seconda parte invece, tra flash storici e curiosità, esplora castelli, fortezze, torri di avvistamento, opere incompiute, reperti etruschi e romani attraverso i quali, oggi, possiamo capire maggiormente il nostro territorio.

Elisabetta Arrighi, giornalista, a partire degli anni Ottanta ha seguito alcuni dei principali fatti di cronaca avvenuti in Toscana e in Italia, e anche numerosi eventi all’estero. Ha scritto e scrive molto di mare, di porti, di navi, ma anche di Marina Militare e Capitanerie di Porto. È autrice di numerosi libri, fra cui due volumi (uno è stato selezionato per la 15a edizione del Premio Carlo Marincovich) sulla tragedia del traghetto Moby Prince.

Fabrizio Serena è ricercatore CNR-IRBM e Co-Regional Vice Chair IUCN-SSG per il Mediterraneo e Mar Nero, ed è stato responsabile del Settore Marino di ARPAT. Ha partecipato a diversi programmi di ricerca ministeriali per la valutazione e gestione degli stock ittici. È membro della SIBM, della CIESM e dell’ICES. È responsabile scientifico dell’Associazione Costiera di Calafuria. Per gli elasmobranchi è consulente scientifico della FAO, dell’UNEP-MAP e della CITES. Ha lavorato nella Commissione Europea per la gestione degli stocks di elasmobranchi dei mari europei, e per conto dell’UE e dell’UNEP-MAP ha redatto i Piani di Azione per la Conservazione dei condroitti del Mediterraneo. Ha scritto oltre 300 pubblicazioni scientifiche, 3 libri e 4 guide di campo.

Per informazioni: [email protected]

