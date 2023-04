Libri. “Donne nella sabbia” a Villa Lloyd

Appuntamento con l’autore venerdì pomeriggio 28 aprile alle 18,30 nel salone del Tennis club Uappala di Villa Lloyd (via Pietri 7, Livorno) per la presentazione del nuovo romanzo di Giovanni Neri “Donne nella sabbia” (edizioni Ctl Livorno).

Il libro racconta la drammatica anabasi di Marina, un medico dei paracadutisti della Folgore che si ritrova da sola nel cuore dell’Afghanistan nei giorni del ritiro della coalizione occidentale. “Donne nella sabbia” non è però solo una storia di guerra. E’ infatti anche una storia d’amore, un antico amore che ricompare quasi per caso in uno scenario terribile come sono state le missioni in quel Paese. Perché l’amore tra Marina e Ettore, suo vecchio fidanzato dei tempi dell’università, è un sentimento universale che potrebbe avere per scenario non solo le sabbie dell’Afghanistan ma le macerie di Bakhmut o le strade insanguinate di Teheran.

