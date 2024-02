Libri. Emiliano Domenici presenta “Maria Malva”

Giovedì 29 febbraio alle 19, Emiliano Dominici presenta "Maria Malva" (Effequ) alla Libreria Feltrinelli. Introduce Camilla Furetta. Un gradito ritorno alla libreria Feltrinelli. Emiliano Dominici invita tutti i lettori per la presentazione del suo nuovo libro “Maria Malva“, appena uscito per i tipi di Effequ

Maria Malva, la protagonista del romanzo, in una mattina qualunque di fine primavera, compie un gesto sconvolgente, che segnerà per sempre le vite delle cinque persone presenti per caso davanti a lei in quel momento. Resta il sospetto che l’esistenza di questa giovane dimessa e silenziosa abbia già incrociato le cinque figure che raccontano l’episodio; forse, addirittura, queste avevano sconvolto la sua vita come lei aveva sconvolto la loro. Chi è, dunque, Maria? Di lei si sa pochissimo, e della sua figura si potrà ricostruire qualcosa solo attraverso le narrazioni incrociate di coloro che hanno assistito al brutale evento. Secondo romanzo in uscita per effequ, dopo “Gli anni incerti” dove Dominici aveva tracciato un affresco dell’Italia dagli anni Sessanta ai primi Duemila, con questo “Maria Malva” lo sguardo è puntato sul contemporaneo, in un’Italia vivida e ricca, ma capace anche di generare profonda solitudine: è il destino che condividono la protagonista omonima del romanzo e le persone che incrocia nel suo cammino. Una storia a più voci in cui ogni voce ha una versione di ciò che è successo, dando così vita a un piccolo giallo sociale che non ha realmente soluzione. In un brillante gioco di incastri Emiliano Dominici riesce così, nel solco di una tradizione capeggiata dai maestri Fruttero&Lucentini, a restituirci uno spaccato d’Italia, e la storia di molte vite, e di una che brucia.

Emiliano Dominici (Livorno, 1969) è insegnante di inglese. Ha lavorato in teatro come regista e autore di testi, è fondatore e membro del gruppo musicale Volontré con cui ha pubblicato l’album Instant songs nel 2023. Ha pubblicato, oltre a numerosi racconti in riviste e antologie, la raccolta Anche meno (Erasmo editore 2015) e i romanzi Impara l’arte (Erasmo editore, 2012), L’antipatica (Valigie Rosse 2019) e Gli anni incerti (effequ 2020).

