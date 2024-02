Libri. “Frammenti di Piume” per I pomeriggi in Biblioteca al Vespucci-Colombo

Per I pomeriggi della Biblioteca Vespucci-Colombo, in collaborazione con Erasmo Libri, venerdì 16 febbraio, alle 18, nell’Aula Magna dell’Istituto Vespucci-Colombo, via Chiarini, 1, presentazione del volume Frammenti di Piume (Ed.BookTribu) di Andrea Sabatini

Il volume è costituito da una raccolta di racconti. Tra i nativi americani le piume sono simbolo di libertà, coraggio, trasformazione, speranza e purezza. I personaggi delle storie create dalla penna di Andrea Sabatini compiono un percorso, spesso doloroso come ogni cambiamento. Che siano esseri viventi, anime in attesa, animali, alberi o pupazzi, ognuno vive con la speranza di una trasformazione.

I singoli elementi di questa raccolta costituiscono ciascuno un frammento di realtà: troviamo storie fantastiche, per bambini, surreali, psicologiche, horror, d’amore, drammatiche e spirituali. “Perché poi in fondo”, dice l’autore, “siamo poeti, artisti e geni quanto assassini, derelitti e spietati”.

Andrea Sabatini è nato a Pescia (PT) nel 1978 e vive a Pistoia. Si è diplomato nel 2008 come attore alla scuola internazionale di teatro “Circo a vapore” di Roma e nel 2019 come operatore di teatro nel sociale presso lo Spazio Teatrale “Allincontro” di Prato. Attore clown, attualmente conduce laboratori e seminari nelle scuole, nei teatri e in altre strutture.

