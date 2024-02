Libri. Giannini presenta “Scoprirsi – Filosofia e disvelamento dell’adolescente”

L’Associazione Nesi/Corea organizza mercoledì 28 febbraio alle 17,30 presso la propria sede in via La Pira 11 a Livorno (quartiere Corea) la presentazione del libro “Scoprirsi – Filosofia e disvelamento dell’adolescente” (Edizioni Erasmo) del professore Lamberto Giannini. La sfida del nuovo libro di Giannini è quella di favorire un dialogo privilegiato tra la filosofia e i giovani per la convinzione di rappresentare, come docente e come regista, una scorciatoia per rafforzare la loro autostima.

Il libro sarà presentato all’Associazione Nesi/Corea dalla giovanissima Caterina Gazzetti e dal più “maturo” Stefano Romboli per dare spazio a riflessioni e punti di vista forse diversi per questioni anagrafiche e per dialogare con l’autore. Questa presentazione è il primo appuntamento del percorso “Dialoghi intergenerazionali”: un progetto approvato con D.D.R. 13511/23 con il contributo del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e della Regione Toscana che vuole contribuire al consolidamento di un welfare di comunità che abbia come parola chiave lo “scambio intergenerazionale”.

Il progetto mira a ridurre la distanza, sociale e culturale, che si è venuta a creare tra le generazioni attraverso la costruzione di spazi che possano essere una opportunità di apprendimento, scambio e crescita.

Luoghi e percorsi dove giovani e anziani possano ritrovarsi a trattare temi di interesse comune con visioni diverse ma, forse, complementari. Il progetto sarà realizzato nel corso di tutto il 2024 e prevede presentazioni di libri, workshop e molto altro per discutere insieme di ambiente, pedagogia, adolescenza e partecipazione. Progetto realizzato insieme a Arcigay Livorno, Legambiente Livorno circolo “Luciano De Majo”, Associazione Nesi/Corea e Uni Info News. Grazie per l’attenzione

