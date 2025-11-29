Libri. “Gli anni” di Annie Ernaux al Gruppo di lettura “Milton” della Biblioteca Vespucci-Colombo

Nuovo appuntamento del Gruppo di Lettura “Milton” della Biblioteca Vespucci – Colombo, giovedì 4 dicembre, alle 18, presso la sede centrale dell’Istituto scolastico in Via Chiarini, 1. Il libro selezionato dai componenti del gruppo, coordinato da Francesca Cordì, è GLI ANNI di Annie Ernaux (L’Orma edizioni), con la traduzione di Lorenzo Flabbi.

Annie Ernaux è nata a Lillebonne nel 1940. Studiata e pubblicata in tutto il mondo, nei suoi libri ha reinventato i modi e le possibilità dell’autobiografia, trasformando il racconto della propria vita in acuminato strumento di indagine sociale, politica ed esistenziale. Nel 2022 è stata insignita del Premio Nobel per la letteratura.

Come accade che il tempo che abbiamo vissuto diviene la nostra vita? È questo il nodo affrontato da “Gli anni”, affresco autobiografico e al contempo cronaca collettiva del nostro mondo dal dopoguerra a oggi: la Liberazione, l’Algeria, la maternità, Mitterrand, l’avanzamento della merce, le tentazioni del conformismo, l’avvento di internet, l’undici settembre, la riscoperta del desiderio.

Citando dal testo: “ L’astuccio di plastica, le scarpe con le suole di gomma, l’orologio d’ora. Avevamo il tempo di desiderare le cose. Possederle non deludeva mai. Le si offrivano agli sguardi altrui. Custodivamo un mistero e una magia che non si esauriva né nella contemplazione né nell’uso. Dopo averle finalmente ottenute, girandole e rigirandole tra le mani, continuavamo ad aspettarci da loro chissà cosa .”

Ricordiamo che l’ingresso al Gruppo di Lettura “Milton” è libero ed è rivolto a tutta la cittadinanza. Per partecipare non importa aver letto il libro, l’intento è di confrontarsi sui temi, sulla scrittura, sugli autori e su opere analoghe a quella selezionata attraverso discussioni e letture ad alta voce, in modo che la lettura costituisca un momento di condivisione e di riflessione.

Per informazioni e adesioni: [email protected]

