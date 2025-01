Libri. “Hanno vinto i ricchi”, l’autore Riccardo Staglianò dialoga con Claudia Pavoletti

Venerdì 24 gennaio, alle ore 18.00, alla Libreria Mondadori di Livorno (Via Grande, 197) si terrà la presentazione del libro “Hanno vinto i ricchi – cronache da una lotta di classe”, di Riccardo Staglianò, pubblicato da Einaudi.

L’autore, giornalista, inviato del “Venerdì” di Repubblica e scrittore, dialogherà con Claudia Pavoletti, giurista internazionale ed operatrice culturale, specializzata in nuove tecnologie e tematiche di inclusione.

“Mentre i ricchi guadagnano sempre di più e pagano sempre meno tasse, l’Italia raggiunge nuovi record di povertà. Oltre a essere l’unico Paese europeo in cui, negli ultimi trent’anni, i salari sono diminuiti. Fino a quando ci sembrerà normale?”

L’incontro sarà anche l’occasione di stimolare un dibattito aperto, con chi vorrà intervenire, a partire dalle questioni che il libro pone fin dalla copertina, sul crescente divario di ricchezza nel mondo e nel nostro Paese e la sempre più evidente povertà che tale sperequazione sta portando in Italia.

Siamo l’unica nazione infatti in cui, dal 1990 al 2020, i salari si sono ristretti del 3 per cento invece di crescere, certifica l’OCSE. Com’è stato possibile? E com’è che questo sconcertante dato non è diventato il cavallo di battaglia di ogni forza progressista del Paese? Eppure il disastroso primato non è avvenuto per caso. È stato meticolosamente preparato, in America come da noi, dall’ideologia neoliberista che vedeva il Male in ogni intervento perequativo dello Stato.

Un’offensiva di fronte alla quale la Sinistra si è fatta trovare drammaticamente impreparata. Questo libro nasce da tali domande – oltre che dalla celebre affermazione di Warren Buffett sulla lotta di classe, che esiste ma è stata vinta da ultraricchi come lui. Nessuno, nel frattempo, ha preso sul serio la fotografia della nostra disfatta e ha provato a intervenire. Anzi, come peculiare contributo, l’attuale maggioranza parlamentare ha affossato la ragionevole proposta di introdurre un salario minimo che, come il reddito di cittadinanza, senz’altro non era la soluzione alle cause strutturali della nostra debolezza ma con altrettanta certezza avrebbe giovato.

Riccardo Staglianò (Viareggio 1968) è inviato del «Venerdì di Repubblica». Ha iniziato la sua carriera come corrispondente da New York per il mensile «Reset», ha poi lavorato al «Corriere della Sera» e, da venticinque anni, a

«Repubblica» dove scrive reportage e inchieste per il «Venerdì». Ha insegnato per dieci anni Nuovi media all’Università Roma Tre. Per Einaudi ha pubblicato “Al posto tuo. Così web e robot ci stanno rubando il lavoro” (2016), “Lavoretti.

Così la sharing economy ci rende tutti piú poveri” (2018), “L’affittacamere del mondo. Airbnb è la nostra salvezza o la rovina delle città?” (2020), “Gigacapitalisti” (2022) e “Hanno vinto i ricchi. Cronache da una lotta di classe” (2024).

Ingresso libero, info e prenotazioni al numero 0586 082324

