Libri. “Il confine del male. Papaveri” alla Feltrinelli

Giovedì 26 Marzo ore 17,30 alla Libreria Feltrinelli Livorno, via di franco 12, Barbara Michicich presenta “Il confine del male. Papaveri”

Giovedì 26 Marzo ore 17,30

Presso Libreria Feltrinelli Livorno, via di franco 12

Barbara Michicich presenta

“Il confine del male. Papaveri”

dreamBOOK edizioni

Introducono Anna Rita Chiocca e Stefano Mecenate

Il Confine del Male – Papaveri. Anna e Elvira sono due ragazzine quando si incontrarono per la prima volta.

In un pomeriggio di primavera, guardando i pescatori che rammendano le reti, i loro sguardi curiosi si incrociano e da quel momento i loro destini si uniscono per sempre.

Carlo e Tosca sono i figli di Anna: le loro vite, pur prendendo strade completamente diverse, convergono in un legame che li unisce in modo così forte da rimanere fedeli ai loro segreti anche oltre la morte.

In questa storia tutti i personaggi si muovono tra luci e ombre, ma specialmente per Tosca i dolorosi fantasmi del passato richiamano in lei un desiderio di vendetta e di quella giustizia che non ha trovato da parte di chi avrebbe dovuto garantirla.

Una storia dove il male sembra non trovare il suo confine ma, nonostante tutto, qualcosa di importante si salva per indicare un’alternativa possibile.

Barbara Michicich è nata a Pisa nel 1968. Vive a Livorno dove lavora e dove sono nati i suoi due figli.

Dopo un iniziale approccio alla scrittura con brevi racconti trova la sua dimensione espressiva nella poesia.

Nasce così la sua prima pubblicazione, la raccolta di poesie Diario di Erato.

Nel 2013 pubblica il racconto La virtù di Bellezza ad esclusivo scopo benefico.

Nel 2015 torna alla poesia pubblicando la raccolta Poesie d’amore, in seguito collabora con alcune pittrici per una mostra, un Premio di pittura e altri eventi.

Il confine del male – Papaveri è il suo romanzo d’esordio.

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