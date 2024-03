Libri. “Il cuore rosso di Livorno – San Marco Pontino, viaggio nella memoria di un rione”

Mercoledì 27 marzo alle 17, nella Sala Cappiello di Fondazione Livorno, sarà presentato il libro di Enrico Mannari dal titolo Il Cuore Rosso di Livorno – San Marco Pontino, viaggio nella memoria di un rione

Attraverso un viaggio nella memoria dell’autore Enrico Mannari, il libro ripercorre la storia di uno dei quartieri più iconici di Livorno: il San Marco Pontino. Ricalcando le numerose vicende che ha affrontato la città nell’ultimo secolo, questa ricerca permette al lettore di cogliere tutte le peculiarità rappresentate da un sobborgo, sia dal punto di vista politico che da quello sociale.

È un percorso che affonda le sue radici nell’epopea risorgimentale del capoluogo labronico e arriva fino ai giorni nostri, passando attraverso il fascismo, le passioni del secondo dopoguerra e la mobilitazione studentesca del ’68.

L’autore

Enrico Mannari è stato direttore della Fondazione Memorie Cooperative e docente al master in Open Government e comunicazione istituzionale della Luiss “Guido Carli”, dove è membro del Centre for Conflict and Participation Studies. Tra le pubblicazioni che ha curato: Il coraggio delle parole. Franco Antonicelli, la cultura e la comunicazione nell’Italia del secondo dopoguerra (Belforte editore, 1996); La Coop di un altro genere. Lavoro, rappresentazioni, linguaggi e ruoli al femminile da “La proletaria” a “Unicoop Tirreno” (1945-2000) (Bruno Mondadori, 2015); Lezioni sulla democrazia (Bruno Mondadori, 2016).

