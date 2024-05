Libri. “Il lavoro in via di estinzione” al Parco del Mulino

Appuntamento giovedì 16 maggio alle 17,30 al Parco del Mulino. Conversano con l'autore il giornalista Giuseppe Mascambruno e Monica Cavallini (vicesegretaria Cgil Livorno)

Giovedì 16 maggio alle 17 al Parco del Mulino, via Pietro Nenni 25 (con accesso dai campi del Picchi in Banditella) ci sarà la presentazione del libro “Il lavoro in via di estinzione” di Pino Miglino.

