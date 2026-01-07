Libri. “Il mio nome è Aleph”

Giovedì 8 gennaio ore 17,30 presso Libreria Feltrinelli Livorno, via di Franco 12 Vittorio Veroli presenta “Il mio nome è Aleph”, Vittoria Iguazu Editora

Vittorio Veroli esordisce nel 2018 con il romanzo in tre movimenti dal titolo “Dove giocano i pesci volanti”, vincitore del 62° Premio Nazionale Pisa, sezione Opera Prima “Marco Barabotti”.

Segue nel 2020 la raccolta di racconti “Le isole fortunate”, per la cui stesura Veroli si è profondamente ispirato alla narrativa breve di Tabucchi, di cui è ammiratore.

Con “Il mio nome è Aleph” sembra chiudersi un cerchio e Aleph, alias il Piccolo Principe protagonista del primo romanzo, confessa la sua amara condizione.

Forse però, più che di un cerchio qui si tratta di una vera e propria spirale, poiché la ricerca che muove il nostro Aleph accomuna gli uomini di tutti i tempi e non pare destinata a esaurirsi.

Vittorio Veroli è l’eteronimo di Gino Fantozzi, già autore di alcune opere di narrativa e di teatro.

La scelta di affidarsi a un “altro da sé”, cioè a un eteronimo, rifacendosi al gioco letterario del famoso poeta portoghese Fernando Pessoa, è dovuta alla necessità di esprimere un’urgenza letteraria completamente diversa da quella siglata con il nome di battesimo, caratterizzata da temi e da uno stile di scrittura completamente diversi.

Intervengono insieme all’autore Fantozzi-Veroli, l’editore e Antonio Celano.

Giovedì 8 gennaio 2026, Feltrinelli Livorno, via di Franco, ore 17.30

