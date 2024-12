Libri. “Il Pranzo di Natale. Una famiglia larga come il mondo”

Il libro "Il Pranzo di Natale. Una famiglia larga come il mondo" racconta una storia che nasce il giorno di Natale del 1982 quando una delle più belle basiliche di Roma, Santa Maria in Trastevere, ospita un pranzo con i poveri

Il libro “Il Pranzo di Natale. Una famiglia larga come il mondo” racconta una storia che nasce il giorno di Natale del 1982 quando una delle più belle basiliche di Roma, Santa Maria in Trastevere, ospita un pranzo con i poveri.

Questo pranzo è divenuto l’emersione gioiosa di tante amicizie con i poveri lungo gli anni, con i senza fissa dimora, le persone sole, gli anziani, i migranti, i rom, i disabili. Per Sant’Egidio sono diventati amici e non degli “assistiti”, quindi persone a cui non far mancare la compagnia e il sostegno, durante tutto l’anno, e ancor di più durante le Feste.

La tavola è divenuta “larga come il mondo”, come un’icona delle relazioni umane, della solidarietà ritrovata, della comunione fraterna vissute con la Comunità di Sant’Egidio in 73 paesi del mondo. Ogni anno si siedono a tavola il giorno di Natale più di 230 mila persone.

Il libro non è solo una guida per preparare bene questo momento e non è solo un racconto del passato. Ha l’intenzione di scrivere una “grammatica dell’amore” per allargare la tavola, che significa durante tutto l’anno rendere le città più accoglienti per le persone che vivono nel bisogno di cibo, di ascolto e di risposte.

Martedì 3 dicembre

Ore 17

Presso Biblioteca dei Bottini dell’Olio

Presentazione del libro

A cure della comunità di Sant’Egidio

“Il pranzo di Natale”

San Paolo editore

Interveranno

Michele Cecchini, docente di lettere e scrittore

Gianna De Gaudenzi, responsabile comunicazione Rotary Club Livorno

Anna Romano, giornalista Granducato Tv

Coordina Lorenza Litrico

Condividi:

Riproduzione riservata ©