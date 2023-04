Libri. “Il respiro del dinosauro. Fuga da Lipari”

Venerdì 21 aprile alle 17,30 alla Biblioteca dei ragazzi di Villa Fabbricotti Marco Marmeggi presenta “Il respiro del dinosauro. Fuga da Lipari", Giunti editore

Il libro – Il volume è ambientato in un periodo buio della nostra storia, quello del regime fascista. Il protagonista, resosi conto dell’iniquità del sistema con cui ha vissuto fino ad allora, dovrà affrontare mille pericoli e a vincere le sue pure per conquistare la libertà di spirito e di cuore. Nel luglio 1929 Emilio Lussu, ex deputato antifascista in confino a Lipari, organizzò con altri due compagni una rocambolesca fuga che resterà uno dei colpi più audaci inferti alla macchina repressiva del regime fascista. Sullo sfondo di questa vicenda storica, l’autore intesse un’appassionante avventura che immagina Michele, un ragazzino natio dell’isola che lui percepisce come un dinosauro dormiente, prendere consapevolezza dell’iniquità del sistema in cui ha vissuto fino a quel momento. Un cambiamento che lo porterà a vincere le proprie paure, ad affrontare mille pericoli, a fronteggiare le violenze che lui stesso subisce dal bullo del paese, pur di contribuire al successo dell’ingegnoso piano di fuga, che infine porterà oltre che alla libertà dei tre oppositori, anche a quella del suo cuore e del suo spirito.

L’autore – Marco Marmeggi è nato e vive a Livorno. Scrittore e docente di lettere, ha insegnato per più di dieci anni all’isola d’Elba. Lì, con un orizzonte per ogni lato, ha conosciuto la bellezza dell’andar per mare e non l’ha più abbandonata. Da sempre interessato alle forme di didattica e di apprendimento, ha dedicato gran parte del suo lavoro di docente e istruttore di vela alla ricerca costante di nuovi strumenti per l’integrazione sociale e l’outdoor education. Ha esordito nel mondo della letteratura per ragazzi con 2146 e un riadattamento di Moby Dick. Il respiro del dinosauro è il suo secondo romanzo.

