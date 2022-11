Libri. Il “Ritorno a Paestum”, di Vincenzo Marino alla Villa del Presidente

Il libro di Vincenzo Marino verrà presentato a Livorno domenica 20 novembre alle 18 alla Villa del Presidente in via Marradi, 116. Interverranno Francesco Mencacci e Francesco Parasole

Un viaggio che è vita, una vita che è viaggio e ricerca continua tra mare in tempesta e navigazione sulla rotta della quotidianità sempre in bilico tra un naufragio e una rotta perfetta carica di desideri e realizzazioni. Su questa barca dell’esistenza saliamo tutti insieme a Vincenzo Marino l’autore del libro “Ritorno a Paestum” che come un’immaginaria Itaca si prefigura in questo viaggio iniziatico che riporterà lo scrittore sulle sponde della sua amata città d’origine tra istantanee di famiglia e riflessioni sulle proprie radici. Un libro fatto di ricordi che si mescolano sapientemente con i miti della Magna Grecia e con le bellezze paesaggistiche e tipiche delle terre del Meridione. La famiglia numerosa di cui si permea il racconto biografico dell’autore diventa dunque centro preponderante del racconto tratteggiato con sensibilità e ricerca di un senso umano non indifferente.

Il libro “Ritorno a Paestum” (editore Tipheret) verrà presentato a Livorno domenica 20 novembre alle 18 alla Villa del Presidente in via Marradi, 116. Interverranno Francesco Mencacci e Francesco Parasole. L’evento è a cura della Libreria Mondadori di via Magenta, 23 e della Scuola Carver di scrittura creativa.

L’autore – Vincenzo Marino nasce nel 1954 a Paestum. Si trasferisce a Roma con la famiglia, per poi studiare a Pisa Medicina e Chirurgia. Specialista in Medicina e Urologia, chirurgo, vive e lavora in Toscana. Come si legge nella quarta di copertina del suo libro, “a volte, per necessità interiore, scrive”.

Condividi: