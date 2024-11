Libri. In Fortezza Vecchia “Pakò – Il sogno spezzato” di Massimo Volpi

Giovedì 28 novembre, alle 17.30, nella sala Canaviglia della Fortezza Vecchia, sarà presentato il libro di Massimo Volpi “Pakò – Il sogno spezzato” (Erasmo Libri – Edizioni Del Boccale). Con l’autore Marco Susini e Fabrizio Pucci.

In una calda mattina di luglio del 1948 un calciatore ungherese si presenta allo stadio di Ardenza e realizza finalmente il sogno di giocare in Italia, nella squadra che solo pochi anni prima aveva conteso lo scudetto al grande Torino. Si chiama Istvàn Pakò e militerà nel Livorno fino a quando, nel settembre del 1949, scomparirà per un tragico incidente. Questo libro racconta la sua storia.

Massimo Volpi è nato a Livorno nel 1956. La storia della sua città, la musica e il mare sono le sue grandi passioni. Per le Edizioni Erasmo ha scritto: A Livorno negli anni ‘60 si suonava così (2011); A Livorno negli anni ‘70 si suonava così (2012); Pizzaballa ti odio (2013); Il mare d’inverno (2014); Bar Veloce (2022).

