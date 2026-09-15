(1) Allegati (1) IL PROGRAMMA COMPLETO

“Libri in Movimento” torna ad animare il Pontino-San Marco

Giunta oggi alla sua 4° edizione, la rassegna letteraria, presentata questa mattina presso la libreria Libri di Daniela Barli Carboncini e realizzata in compartecipazione con il Comune di Livorno, avrà luogo dal 17 al 20 settembre in diverse località

di Martina Romeo

Il quartiere di Pontino San Marco torna ad essere il palco di “Libri in Movimento”, itinerario letterario mirato alla promozione della lettura e alla valorizzazione del rione. Giunta oggi alla sua 4° edizione, la rassegna letteraria, presentata questa mattina presso la libreria Libri di Daniela Barli Carboncini e realizzata in compartecipazione con il Comune di Livorno, avrà luogo dal 17 al 20 settembre in diverse località (clicca sulla clip bianca su sfondo azzurro sopra il titolo per scaricare il Pdf del PROGRAMMA).

“L’idea dietro tutte le nostre iniziative è quella di animare il quartiere, – apre la conferenza Alessandra Carlesi, presidente del Comitato Pontino San Marco ets, organizzatore e promotore dell’evento – di farlo conoscere proponendo iniziative di qualità. Questo non sarà un evento di sola portata cittadina, ma avremo anche ospiti che vengono da fuori”. Il nome della rassegna, come sottolineato dalla stessa Carlesi, è già esplicativo degli obiettivi promossi. “Libri in Movimento è un nome dato perché il movimento esprime tantissime cose diverse. In questo caso, facciamo soprattutto riferimento al movimento della cultura. Un qualcosa che siamo riusciti a rendere fisicamente mobile creando un itinerario all’interno del rione che tocca luoghi diversi ogni anno, in modo da scoprire anche angoli meno conosciuti o solitamente inaccessibili”.

Novità fondamentale di quest’anno sarà il focus sull’editoria indipendente, con una giornata interamente dedicata. Il 19 settembre, infatti, piazza Garibaldi ospiterà dalle 11 alle 19 circa presentazioni di opere, esposizione e vendita di libri di case editrici indipendenti e, la mattina, una tavola rotonda con diverse case editrici che dialogheranno sull’argomento. Quest’ultima moderata e introdotta da Francesco Coscioni di Neo Edizioni, anche curatore dell’intera giornata.

“Questo genere di incontri può rappresentare un modo molto coraggioso di affrontare l’editoria, – interviene Antonella Molinari – sia per i titoli scelti, sia per permettere ad autori meno conosciuti di avere uno spazio maggiore. Sarà un confronto importante sul modo con cui viene affrontata la crescita dei nuovi autori emergenti, lasciando uno spazio che, spesso, nelle case editrici storiche è più difficile ottenere”.

“Ci sarà, inoltre, una giornata dedicata ai ragazzi in collaborazione con l’Accademia dello Sport di via Garibaldi, anche sponsor della manifestazione. – spiega Antonella Cenci, presidente dell’associazione La 12a Sedia – Un ulteriore modo per cercare di incuriosire la cittadinanza e le persone che intendono fare qualcosa. Per questa edizione, abbiamo scelto di mettere in evidenza le filastrocche. Ciò non solo per le sensazioni che trasmettono, ma anche per la loro sonorità. Desideriamo riportare ai ragazzi di oggi questi suoni, seppur diversi. I bambini e le bambine stanno già provando attivamente il loro spettacolo presso l’atelier di Piero Mochi, uno spazio nato per ospitare i giovani espositori. Uno spazio per i giovani che non è mai mancato nei nostri eventi”. Il gran finale della kermesse, invece, dedicato agli adolescenti, avrà luogo al parchino di via della Cappellina e sarà realizzato in collaborazione con il Démadé Festival, ulteriore importante collaboratore organizzativo.

Gli eventi presenti nel programma sono tutti a ingresso gratuito e non è necessaria alcuna prenotazione. Ciascuna presentazione sarà, inoltre, animata da letture di brani e accompagnamenti musicali realizzati dai violoncellisti Eugenio Anfossi, Giulia Casini e Leonardo Giovannini.

Importanti da ricordare sono, tra gli altri, i contributi del Consiglio di Zona 2, dello spazio Ex Depot, centro culturale in via Mastacchi, dell’Associazione la 12° Sedia, della libreria “Libri di Daniela Carboncini” e dell’Accademia dello Sport.

Elenco delle case editrici indipendenti partecipanti all’iniziativa:

Ala Libri _Associazione liberi autori

Bombabooks Edizioni

Carmignani Editrice

Collettivo scrittori uniti

Effigi Edizioni

ETS Edizioni

Editrice il Quadrifoglio

G.C.L. Edizioni

Maschietto Editore

Associazione Culturale Nati per Scrivere

Neo Edizioni

Sillabe Edizioni

Condividi:

Riproduzione riservata ©