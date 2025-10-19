Libri. “La guerra della finanza. Trump e la fine del capitalismo globale”

Martedì 21 ottobre ore 17,30 alla Libreria Feltrinelli Livorno, via di Franco 12 Alessandro Volpi presenta “La guerra della finanza. Trump e la fine del capitalismo globale” (Laterza).

Ne discutono con l’autore, Maurizio Brotini, direttore di Ires Toscana (Istituto Ricerche Economiche e Sociali) e l’avvocato Marco Guercio, segretario della Federazione di Sinistra Italiana

È uscito in questi giorni , edito da Laterza, “La guerra della finanza. Trump e la fine del capitalismo globale”, ultimo libro di Alessandro Volpi, docente di Storia contemporanea all’Università di Pisa. Il saggio, che si avvia a diventare un punto di riferimento per interpretare le convulsioni dell’economia mondiale, descrive in una analisi lucida e cristallina uno scenario apocalittico: una guerra finanziaria globale che sta lacerando le fondamenta stesse del capitalismo così come lo abbiamo conosciuto

Guerre, guerre finanziarie, guerre commerciali. E poi dazi, riarmo e mercati nel panico. Cosa sta succedendo? Perché i padroni del mondo stanno soffiando sul fuoco? Chi e cosa sta guadagnando da queste tensioni? Chi, invece, perderà?

Lo scenario globale è attraversato da una dura guerra finanziaria in grado di mettere in crisi il sistema capitalistico. Da un lato del fronte troviamo i grandi fondi finanziari come Black Rock, Vanguard e State Street, i padroni del mondo, capaci finora di determinare il corso del mercato azionario. Dall’altro lato c’è invece il mondo delle criptovalute e degli hedge fund, i fondi più speculativi. Con questi ultimi si è schierato il presidente Trump con la sua amministrazione, sicuro che le criptovalute e i dazi siano l’unico modo per difendere il predominio del dollaro sull’economia mondiale.

Immediatamente questa guerra ha coinvolto l’Europa, vera e propria preda ambita per la sua forte liquidità nell’ambito del risparmio, che si trova dilaniata nella scelta tra un forte riarmo che mette in discussione la spesa sociale e il welfare e il rischio di perdere l’ombrello protettivo della Nato. I paesi emergenti, raccolti nella rete dei Brics, hanno reagito cercando forme alternative alla dipendenza dal dollaro e dalla finanza occidentale.

Ciò cui stiamo assistendo è un conflitto interno al capitalismo, scoppiato negli Stati Uniti e giunto in Europa, che può travolgerlo, lasciando spazio a nuovi modelli oggi sconosciuti.

Alessandro Volpi insegna Storia contemporanea all’Università di Pisa. Si occupa di storia economica e culturale dell’Ottocento, con un particolare interesse per le tematiche finanziarie. Per Laterza ha partecipato al volume Il fascismo dalle mani sporche. Dittatura, corruzione, affarismo (a cura di P. Giovannini e M. Palla, 2019), ed è autore di Storia del debito pubblico in Italia. Dall’Unità a oggi (con L. Tedoldi, 2021) e Prezzi alle stelle. Non è inflazione, è speculazione (2023).

