Libri. “La lingua che cambia” di Manuela Manera

Appuntamento sabato 29 aprile alle 18 al Chioschino di Villa Fabbricotti

Sabato 29 aprile torna la rassegna letteraria a tema “Cittadinə queer. Libri e parole” organizzata dall’associazione Arcigay Livorno. Il quinto appuntamento di questa iniziativa si terrà alle 18 al Chioschino di Villa Fabbricotti, con la presentazione del libro “La lingua che cambia” di Manuela Manera. Sarà un’occasione importante per trattare il tema del linguaggio ampio e inclusivo.

Questa iniziativa rientra nel calendario degli eventi di LGBT+ History Month Italia ed è in collaborazione con la libreria Feltrinelli di Livorno.

Sarà disposizione anche una interprete LIS per la durata dell’intera presentazione grazie all’associazione Comunico e al servizio comunale offerto dallo sportello ABC.

