Libri. La Saga di Luna di Antonio Alvares arriva a Livorno

La presentazione è in programma domenica alle 18 alla Ruzzoteca - La Tana dei Goblin in via delle Sorgenti 1/A

La Saga di Luna arriva a Livorno. Tre titoli, un universo tutto da scoprire firmato da Antonio Alvares: “Il Sequestratore di graal”, “La notte dell’Homecoming” e l’ultimo “La vendetta di Asgard” (tutti pubblicati da Intrecci Edizioni) saranno i protagonisti di un pomeriggio a Livorno. La presentazione è in programma domenica alle 18 alla Ruzzoteca – La Tana dei Goblin in via delle Sorgenti 1/A.

Al centro dei tre capitoli c’è Luna, giovane pellerossa gentile verso il prossimo e terribile contro i tiranni che si muove tra mondi e tempi mescolando fantasy, fantascienza, magia e tecnologia. Mondi nei quali popoli dalle diverse culture e storie si incontrano e si scontrano. Tre libri da leggere tutti d’un fiato, un viaggio avventuroso e vorticoso che nasconde significati profondi.

La presentazione sarà l’occasione per scoprire uno scrittore che nasce come master di Dungeons and Dragons (D&D) e farsi catapultare in una realtà parallela attraverso i suoi libri.

L’autore dialogherà con la giornalista Cecilia Morello, direttrice del magazine on line Badalì News.

L’autore – Antonio Alvares, originario di Catania e cecinese d’adozione, fin dall’infanzia viaggia per l’Italia seguendo il padre medico nei suoi spostamenti, insieme alla madre e alla sorella. Nel 2000, dal Piemonte, arriva in Toscana, a Cecina, dove attualmente risiede e lavora. Laureato in Giurisprudenza, è appassionato di scrittura. La sua convinzione è che fantasy e fantascienza siano due facce della stessa medaglia, e che per raggiungere la verità si debba raccontarle entrambe.