Libri. “L’altro ispettore” alla libreria Giunti al Punto

Venerdì 30 gennaio, alle 18, alla libreria Giunti al Punto di Livorno, in via Grande 102, si terrà la presentazione del romanzo “L’altro ispettore”, un giallo avvincente ambientato a Lucca, da cui è stata tratta la serie televisiva in onda sulla Rai nel mese di dicembre

Venerdì 30 gennaio, alle 18, alla libreria Giunti al Punto di Livorno, in via Grande 102, si terrà la presentazione del romanzo “L’altro ispettore”, un giallo avvincente ambientato a Lucca, da cui è stata tratta la serie televisiva in onda sulla Rai nel mese di dicembre. Pasquale Sgrò, oltre all’attività di scrittore, è titolare dello Studio Sgrò,, realtà specializzata nella consulenza in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro. L’incontro sarà anche un momento di confronto e dialogo con i presenti, offrendo lo spunto per riflettere sull’importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro. Un appuntamento che unisce culture, territorio, impegno civile, rivolto agli amanti del giallo, ai lettori curiosi e a chi desidera approfondire tematiche di grande rilevanza sociale.

A moderare la presentazione sarà Diego Collaveri, maestro livornese del genere giallo e autore della fortunata serie con protagonista il commissario Botteghi, che guiderà il dialogo con l’autore tra letteratura e attualità.

Condividi:

Riproduzione riservata ©