Libri. “Le anime della matematica – Da Pitagora alle intelligenze artificiali” di Vespri

Venerdì 15 dicembre 2023 alle 17.30 al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo (Aula Bianca) in Via Roma 234 a Livorno presentazione del libro "Le anime della matematica - Da Pitagora alle intelligenze artificiali" di Vincenzo Vespri

Introduce e conduce: Paolo Nannipieri (Già presidente del Caffè della Scienza N. Badaloni di Livorno).

Interviene: Vincenzo Vespri (Autore del libro, professore di Analisi matematica all’Università di Firenze e consigliere per il Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’insegnamento delle materie STEAM).

