Libri. “Le mille e una infanzia – Bambini, culture, migrazioni” di Riccardo Bosi

Domenica 24 novembre alle 17,30 sarà presentato alla libreria Feltrinelli di Livorno il libro di Riccardo Bosi “Le mille e una infanzia – Bambini, culture, migrazioni” edito da Carocci.

Bosi è un pediatra livornese che vive e lavora a Roma, presso strutture del servizio sanitario nazionale dedicate a minori migranti e vulnerabili. Svolge anche attività di formazione su temi di etnopediatria ed è docente, sempre a Roma, presso la Sapienza e l’università Auxilium.

Collabora con alcune ONG in azioni umanitarie e di accoglienza alla frontiera. Con questo suo ultimo libro Bosi conduce i lettori in un viaggio diretto a conoscere il mondo dei bambini, quelli vicini a noi e quelli di altre culture che qui arrivano con già una lunga storia alle spalle. L’età evolutiva ha una straordinaria importanza: il mondo di domani appartiene ai bambini di oggi e sta a tutti gli adulti impegnarsi a creare loro attorno un ambiente, spazi, tempi e condizioni per il loro armonico sviluppo. Perché, come si legge nel prologo del libro, i bambini “appartengono a tutti noi, sono il nostro bene comune”.

A dialogare con l’autore, domenica, sono il sindaco di Livorno Luca Salvetti e la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Micheli Bolognesi Cecilia Semplici. Conduce Alessandra Siotto, giornalista.

