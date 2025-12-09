Libri. “Livornesi per sempre”, venerdì al Bar Palcoscenico
Venerdì 12 dicembre alle 17,30 al Bar Palcoscenico, accanto al Teatro Goldoni, di terrà la seconda presentazione dell'antologia di racconti 'Livornesi per sempre', a cura di Martina Dini. Con la prefazione di Paolo Ruffini e la postfazione di Cristiano Lucarelli
Venerdì 12 dicembre alle 17,30 al Bar Palcoscenico, accanto al Teatro Goldoni, di terrà la seconda presentazione dell’antologia di racconti ‘Livornesi per sempre’, a cura di Martina Dini, Edizioni della sera, con il contributo di 19 tra scrittori e scrittrici.
Una raccolta variegata e composita, con accento e colori differenti, uniti dalla volontà di rappresentare le caratteristiche più spiccate e meno evidenti della labronicità.
Tante storie, diverse, che passano dalla narrazione pura all’autobiografia, alla cronaca romanzata, tutte unite da Livorno, nel bene e nel male. Si parla di isole sperdute, di cancelli da ristrutturare, di gazze ladre, di ‘bimbe’ attempate, di scritte sui muri, di amicizia, di cinque e cinque strani e di tanto altro ancora.
Con la prefazione di Paolo Ruffini e la postfazione di Cristiano Lucarelli. All’evento saranno presenti molti degli scrittori coinvolti, per raccontare quanto un posto ti marchi, ti segni.
Perché, parafrasando Giorgio Gaber: “io non mi sento livornese, ma per fortuna o purtroppo lo sono”.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 77.400 su Fb, 14.200 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.