Libri. “Livornesi per sempre”, venerdì al Bar Palcoscenico

Venerdì 12 dicembre alle 17,30 al Bar Palcoscenico, accanto al Teatro Goldoni, di terrà la seconda presentazione dell'antologia di racconti 'Livornesi per sempre', a cura di Martina Dini. Con la prefazione di Paolo Ruffini e la postfazione di Cristiano Lucarelli

Venerdì 12 dicembre alle 17,30 al Bar Palcoscenico, accanto al Teatro Goldoni, di terrà la seconda presentazione dell’antologia di racconti ‘Livornesi per sempre’, a cura di Martina Dini, Edizioni della sera, con il contributo di 19 tra scrittori e scrittrici.

Una raccolta variegata e composita, con accento e colori differenti, uniti dalla volontà di rappresentare le caratteristiche più spiccate e meno evidenti della labronicità.

Tante storie, diverse, che passano dalla narrazione pura all’autobiografia, alla cronaca romanzata, tutte unite da Livorno, nel bene e nel male. Si parla di isole sperdute, di cancelli da ristrutturare, di gazze ladre, di ‘bimbe’ attempate, di scritte sui muri, di amicizia, di cinque e cinque strani e di tanto altro ancora.

Con la prefazione di Paolo Ruffini e la postfazione di Cristiano Lucarelli. All’evento saranno presenti molti degli scrittori coinvolti, per raccontare quanto un posto ti marchi, ti segni.

Perché, parafrasando Giorgio Gaber: “io non mi sento livornese, ma per fortuna o purtroppo lo sono”.

