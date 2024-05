Libri. “Livorno rosso sangue. Botteghi e l’ultimo viaggio della Adelina”

Venerdì 10 maggio alle 18 Diego Collaveri presenta “Livorno rosso sangue. Botteghi e l’ultimo viaggio della Adelina” (Fratelli Frilli editore). Introduce Claudio Marmugi. Interviene Michela Sgarallino, curatrice della collezione Andrea Sgarallino. Letture a cura di LAV.

Dopo il grande successo di “I delitti di Livorno” torna il commissario Botteghi. E dopo aver affrontato la storia della famiglia Corridi, questa volta l’indagine condurrà Botteghi a un mistero risorgimentale legato a un manipolo di combattenti livornesi che, al comando di Andrea Sgarallino, per ordine di Giuseppe Garibaldi, salpò a bordo della nave Adelina durante la spedizione dei Mille per attuare una manovra fallimentare conosciuta come “diversione di Zambianchi”. Quando però sulla muta della vittima vengono scoperte le stesse tracce di metanfetamina trovate sul cadavere di un chimico serbo, rinvenuto qualche giorno dopo, il commissario intuisce esserci qualcosa di più grande dietro. In equilibrio tra un enigma storico e un traffico di droga, Botteghi dovrà al solito dipanare un segreto del passato per risolvere l’indagine, nonostante una ambigua detective internazionale disposta a tutto pur di mettergli i bastoni tra le ruote.

Diego Collaveri, musicista, arrangiatore e sceneggiatore ha già pubblicato con grande successo L’odore salmastro dei Fossi, Il segreto del Voltone, Il passato ha un prezzo, La bambola del Cisternino, Il commissario Botteghi e il mago e I delitti di Livorno.

