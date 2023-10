Libri. “L’uomo dei miei sogni (o forse no!)”, di Giada Del Greco al Buk Romance

“L’uomo dei miei sogni (o forse no!)” NeP edizioni, è un romance della scrittrice livornese Giada Del Greco che regala a chi lo legge un tocco di suspense. Dopo la fiera Più libri Più liberi e il Salone internazionale del libro di Torino a cui la scrittrice labronica parteciperà di nuovo, il 25 novembre l’autrice sarà al Buk Romance, la fiera del romance, che si terrà a Cinecittà World a Roma.

Allo stand dedicato a Giada Del Greco ci saranno i suoi due romanzi: il fantasy, Niente di magico tranne l’amore e il romance, L’uomo dei miei sogni (o forse no).

Tanti gadget e un concorso natalizio per tutti. “Cerco di portare avanti il mio sogno – spiega Del Greco – regalare delle storie semplici dove però i sentimenti di amore e amicizia ne sono protagonisti. Storie per evadere dalla quotidianità, per trovare rifugio da un mondo talvolta troppo cattivo”.

