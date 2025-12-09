Libri. Manetti presenta “A Penelope che prende la valigia”
Mercoledì 10 dicembre 2025, alle ore 18.00, nella suggestiva Sala delle mescite delle Terme del Corallo di Livorno, Cristina Manetti presenterà il suo libro A Penelope che prende la valigia (Giunti Editore). Dialogherà con l’autrice Marco Voleri, in un incontro promosso dalla associazione Sintomi di Felicità APS in collaborazione con associazione “Terme del Corallo” onlus.
Il romanzo racconta, in forma epistolare, il dialogo tra una madre e la figlia dodicenne Penelope, che insieme alle sue compagne immagina di riempire la propria “valigia delle parole”. Parole che evocano libertà, immaginazione, coraggio, rispetto e cambiamento — fili sottili che intrecciano i sogni delle ragazze di oggi con le conquiste e le sfide delle donne di ieri e di domani.
Con uno sguardo autentico e poetico, Cristina Manetti trasforma il viaggio di Penelope in una metafora potente della crescita, dell’autonomia e della ricerca di sé. Un percorso che parla di futuro, di fiducia e di quella felicità che nasce quando si ha il coraggio di partire, di scegliere, di essere.
L’incontro sarà un momento di ascolto e condivisione, per ritrovarsi tra parole, emozioni e sorrisi.
Perché ogni valigia che si apre racconta un pezzo di felicità in cammino.
Dettagli evento
Luogo: Terme del Corallo – Sala delle mescite, Via degli Acquedotti 31, Livorno
Data: martedì 10 dicembre 2025
Orario: Ore 18.00
Ospiti: Cristina Manetti in dialogo con Marco Voleri
Ingresso libero fino a esaurimento posti
Evento organizzato da Sintomi di Felicità APS
perché la cultura e lo sport sono linguaggi di felicità, inclusione e crescita condivisa.
